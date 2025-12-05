Wall Street, 2026’da çift haneli borsa rallisi bekliyor

Wall Street'in büyük bankaları, teknoloji devlerinin artan harcamaları ve yapay zeka sektöründe olası bir balon endişelerine rağmen, ABD hisse senetlerinin 2026'da yeniden çift haneli kazançlar sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

İngiliz Financial Times gazetesinin dokuz büyük yatırım bankasıyla yaptığı ankete göre, S&P 500 endeksi 2026 sonunda 7 bin 500 puanın üzerine çıkarak şu anki seviyesinden yaklaşık yüzde 10 yükseliş kaydedecek. Endeks perşembe gününü 6 bin 857 puanda kapatmış; ekim ayında ise 6 bin 920 ile rekor seviyeyi görmüştü.

Yükseliş devam ediyor fakat geçmiş yılların altında

Nefes'ten Emre Deveci'nin haberine göre, bu tablo, son sekiz yılın yedisinde çift haneli yükseliş anlamına gelse de, bu yılki yüzde 16,6'lık artışın ve son 10 yıl ortalamasının gerisinde bir hızlanmaya işaret ediyor.

Buna rağmen, beklentiler Wall Street'te yatırımcıların geçen ay yaşanan, yüksek yapay zeka değerlemelerine yönelik endişelerden kaynaklanan düzeltmeyi geride bıraktığına işaret ediyor. Bu iyimserlikte Başkan Donald Trump'ın vergi indirimleri ile faiz indirimi beklentileri etkili oluyor.

Morgan Stanley analistleri, "Yolda bazı sarsıntılar olabilir ancak boğa piyasasının devam ettiğine inanıyoruz" diyerek, S&P'nin gelecek yıl sonunda 7 bin 800 puana ulaşmasını beklediklerini belirtti. Analistler, performansın genişlemeci mali, para ve düzenleme politikaları ile yapay zeka rüzgârının birleşimi sayesinde destekleneceğini söyledi. Trump'ın "tek büyük ve güzel yasa tasarısı" olarak nitelendirdiği paketin şirketlere 129 milyar dolar vergi indirimi sağlayacağı tahmin ediliyor.

Grafik, New York Borsası'ndaki en büyük şirketleri listeleyen S&P 500 endeksi için 2026 tahminlerini ve geçmiş yıllardaki performansı gösteriyor. Solda 2026 için bankaların yıllık artış tahminleri, sağda geçmiş yıllar ve 2025 için yıllık artış oranları yer alıyor.

Trump'ın vergileri sonrası düşüş hızla telafi edildi

Nisan ayında Trump'ın "kurtuluş günü tarifesi" olarak bilinen gümrük vergisi hamlesi sonrasında S&P 500 birkaç gün içinde yüzde 15'e kadar düşmüş ancak endeks daha sonra hızla toparlanmıştı. Bu toparlanmada, son yılların yükselişini sırtlayan büyük teknoloji şirketleri yine başrolde yer aldı.

Dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, nisan ayındaki dip seviyesinden bu yana değerini ikiye katladı ve ekim ayında 5 trilyon dolar değerlemeye ulaşan ilk şirket oldu.

Piyasalarda son dönemdeki toparlanma, Fed yetkililerinin güvercin tondaki açıklamalarının ardından artan faiz indirimi beklentileriyle de destekleniyor. Vadeli işlemlere göre yatırımcılar, gelecek yıl sonuna kadar üç veya dört çeyrek puanlık indirim öngörüyor.

Deutsche Bank’tan 2026 için 8 bin puan öngörüsü

Deutsche Bank, S&P 500'ün 2026 sonunda 8 bin puana ulaşacağını tahmin ederek en iyimser tahmini yapan kurum oldu. Bankanın ABD hisse stratejisti Binky Chadha, güçlü şirket kârlarının özellikle gelecek yılın başında getirileri destekleyeceğini, performansın teknolojinin ötesine yayılacağını belirtti:

Chadha, "Herkes tahminimi iyimser buluyor, ben ise yeterince iyimser olup olmadığım konusunda endişeliyim" dedi.

BofA: 2026 için sınırlı yükseliş ve dalgalanma uyarısı

En temkinli tahmin ise Bank of America'dan geldi. BofA analistleri, S&P 500'ün gelecek yıl sonunda sadece 7 bin 100 puana yükseleceğini öngörüyor ve piyasada dalgalanma uyarısında bulunuyor. Bankaya göre, yapay zeka yatırımları ve veri merkezi kapasite artışlarının kâr sonuçlarına olumlu yansıması için henüz erken: "Şimdilik yatırımcılar hayalin peşinden gidiyor."

ABD dışı piyasalarda da 2026'da yükseliş bekleniyor ancak artış oranlarının Wall Street'in gerisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bankaların ortalama beklentisine göre Stoxx Europe 600 endeksi yıl sonunda 615 puan ile mevcut seviyesinin yüzde 6,4 üzerine çıkacak. Japonya'nın Topix endeksinin ise yüzde 5,6 artışla 3 bin 590 puana ulaşması bekleniyor.