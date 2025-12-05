Moore Threads, Star Market’te rekor açılış yaptı

Nvidia’nın eski yöneticilerinden Zhang Jianzhong tarafından kurulan Çinli çip üreticisi Moore Threads, Şanghay’ın teknoloji odaklı Star Market borsasında işlem görmeye başladığı ilk gün adeta uçuşa geçti. Şirketin hisseleri, 114 yuanlık halka arz fiyatını aşarak 650 yuandan açıldı ve gün içinde yüzde 470’e varan bir artış kaydetti.

Yerli çip talebi borsadaki ilgiyi artırdı

8 milyar yuanlık (1,1 milyar dolar) halka arzla bu yıl Çin anakarasının en büyük ikinci IPO’sunu gerçekleştiren Moore Threads, yatırımcı ilgisinin de etkisiyle yerli çip üretimindeki ivmenin en yeni göstergesi oldu.

Pekin’in yapay zeka alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefi ve ABD’nin Nvidia’ya yönelik ihracat kısıtlamaları, sektörde yerli üreticilere yönelen talebi artırıyor. Son dönemde Huawei ve Cambricon gibi şirketlerin performansı öne çıkarken, Moore Threads de bu dalgaya katılan yeni oyuncular arasında yer alıyor.

Şirket hala gelir açısından rakiplerinin oldukça gerisinde bulunsa da borsadaki güçlü başlangıcı, Çin’in yapay zeka çip piyasasında rekabetin daha da hızlanacağına işaret ediyor. Sektörde MetaX, Biren ve Enflame gibi şirketlerin de yakında halka arz planladığı belirtiliyor.