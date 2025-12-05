  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ronaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7’nin 20 yıllık kariyeri tek platformda
Takip Et

Ronaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7’nin 20 yıllık kariyeri tek platformda

Yapay zeka alanında son yılların en hızlı büyüyen girişimlerinden Perplexity, bugün yaptığı açıklamayla Cristiano Ronaldo ile stratejik bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ronaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7’nin 20 yıllık kariyeri tek platformda
Takip Et

Ronaldo’nun şirkete yatırım yaparak ortak kadrosuna katılmasıyla birlikte “Perplexity x CR7” adı verilen özel dijital deneyim merkezi de kullanıcıların erişimine açıldı.

2022’de kurulan ve son yatırım turu sonrasında yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeye ulaşan Perplexity, yeni platformuyla futbol tarihine iz bırakan Ronaldo’nun 20 yılı aşkın kariyerini tek bir dijital arşiv altında topluyor.

Yeni deneyim alanında taraftarlar; efsaneleşen gollerini, kariyer istatistiklerini, önemli dönüm noktalarını, daha önce paylaşılmamış hikâyeleri etkileşimli bir panel üzerinden inceleyebiliyor.

Bu yönüyle proje, şimdiye kadarki en geniş kapsamlı “CR7 dijital kütüphanesi” olarak nitelendiriliyor.

Ortaklığın ardındaki kişisel bağ

Ronaldo ile Perplexity arasındaki iş birliğinin perde arkasında dikkat çekici bir detay da bulunuyor. Dünyaca ünlü futbolcu, ekim ayında yaptığı bir konuşmayı hazırlarken Perplexity’yi gizlice kullandığını açıklamış ve metni yapay zeka desteğiyle oluşturduğunu söylemişti. Bu itiraf, yapay zekanın artık spor dünyasının en üst düzey isimleri için bile günlük bir araç haline geldiğini göstermişti.

“Merak, büyüklüğün gerekliliğidir”

Ronaldo, ortaklığı X hesabı üzerinden duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Merak, büyüklük için bir gerekliliktir. Her gün yeni sorular sormaya devam ettiğinizde kazanırsınız. Bu yüzden Perplexity’ye yaptığım yatırımı duyurmaktan gurur duyuyorum.”

Cloudflare'da teknik sorun: Birçok siteye erişim sağlanamıyorCloudflare'da teknik sorun: Birçok siteye erişim sağlanamıyorTeknoloji
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Ekonomi
PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındıPAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındıŞirket Haberleri
TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi

 

Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon TL ceza
Rekabet Kurulu'ndan Med Yapım ve Ay Yapım'a 124 milyon TL ceza
Wall Street, 2026’da çift haneli borsa rallisi bekliyor
Wall Street, 2026’da çift haneli borsa rallisi bekliyor
Türk genç 24 yaşında veri imparatorluğu kurdu şirketi 2,5 milyar dolar değere ulaştı
Türk genç 24 yaşında veri imparatorluğu kurdu şirketi 2,5 milyar dolar değere ulaştı
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL'lik seyyanen zam iptal edildi
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL'lik seyyanen zam iptal edildi
ATSO Başkanı Serteser: Finansal çeşitlilik artarsa rekabet de artar
ATSO Başkanı Serteser: Finansal çeşitlilik artarsa rekabet de artar
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek