Cloudflare'da teknik sorun: Birçok siteye erişim sağlanamıyor

Erişim sağlanamayan siteler arasında Trendyol ve Decathlon gibi büyük portallar, Linkedin, grafik tasarım aracı Canva da bulunuyor. Türkiye'den de çok sayıda site sorundan etkilenmiş durumda. Şu ana kadar şirket tarafından gelişmeye dair bir açıklama yapılmadı.

Cloudflare’ın son haftaları oldukça zorlu geçiyor. 18 Kasım’da yaşanan bir sunucu arızası, dünya genelinde yüzlerce web sitesini etkileyen büyük bir kesintiye sebep olmuş, tüm internet topluluğu ne olduğunu anlamaya çalışmıştı. Bu olayın üzerinden daha birkaç hafta geçmişken şirket yine aynı sorunlarla karşı karşıya.

Cloudflare’ın "durum sayfasına" bakıldığında herhangi bir kesinti bildirimi görünmüyor. Yalnızca bugün Chicago’da yapılacak planlı bir bakım çalışmasının sabah 11’e kadar süreceği bilgisi yer alıyor.