  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. AB'den WhatsApp'ın yapay zekasına soruşturma
Takip Et

AB'den WhatsApp'ın yapay zekasına soruşturma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Meta'nın WhatsApp'a diğer yapay zeka sağlayıcılarının erişimini kısıtlama politikası nedeniyle resmi antitröst soruşturması başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den WhatsApp'ın yapay zekasına soruşturma
Takip Et

AB Komisyonu, Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp'a diğer yapay zeka sağlayıcılarının erişimiyle ilgili yeni uygulamasının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi antitröst soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Meta'nın yeni politikasının yapay zeka sağlayıcılarının, WhatsApp aracılığıyla müşterilerle iletişim kurmasına imkan sağlayan bir aracın kullanmasını yasakladığı ifade edilen açıklamada, "AB Komisyonu, bu yeni politikanın üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarının Avrupa Ekonomik Alanı'nda WhatsApp aracılığıyla hizmet sunmasını engelleyebileceğinden endişe duymaktadır." ifadesi yer aldı.

Yeni politikanın bir sonucu olarak, Meta'nın kendi yapay zeka hizmetinin platformdaki kullanıcılar tarafından erişilebilir olmaya devam edeceği, rakip yapay zeka sağlayıcılarının ise WhatsApp üzerinden müşterilerine ulaşmasının engellenebileceğine işaret edilen açıklamada, bu durumun AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ile dijital platformların AB'nin katı teknoloji kurallarına uymaları gerekiyor.

AB kurallarını ihlal eden dijital platformlara yüklü para cezaları uygulanıyor.

Teknoloji
Çip devi yeni yapay zekâ sunucusunun performansını 10 kat artırdı
Çip devi yeni yapay zekâ sunucusunun performansını 10 kat artırdı
Google, 2025’in en çok merak edilenlerini açıkladı
Google, 2025’in en çok merak edilenlerini açıkladı
AB’den WhatsApp’ın yapay zeka özelliklerine soruşturma hazırlığı
AB’den WhatsApp’ın yapay zeka özelliklerine soruşturma hazırlığı
Spotify Özet nasıl bakılır, 2025 Spotify Wrapped görme
Spotify Özet nasıl bakılır, 2025 Spotify Wrapped görme
Google'dan haberler için yapay zeka denemesi: Yanıltıcı başlıklar dikkat çekti
Google'dan haberler için yapay zeka denemesi: Yanıltıcı başlıklar dikkat çekti
Dev birleşme hamlesi: Netflix, Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve HBO Max birimine talip
Netflix, Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve HBO Max birimine talip