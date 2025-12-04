Google, 2025’in en çok merak edilenlerini açıkladı

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı.

2025 yılında Türkiye’de merak ettiklerimiz, öğrendiklerimiz ve heyecanlandıklarımız; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede çeşitlendi.

Bu yılın en çarpıcı sonucu ise teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiğinin en büyük kanıtı olarak "Gemini" aramasının zirveye oturması oldu. Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında toplandı. Bu kategoriler, yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın küçük ama önemli anlarını yansıtan aramaları gözler önüne serdi.

2025 arama trendlerinin zirvesinde "Gemini" ve Türkiye gündemi var

2025 yılında Türkiye'de yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi belirleyici oldu. "Aramalar" kategorisinin ilk sırasına Google’ın yapay zeka modeli "Gemini" yerleşti. Genel sıralamada Gemini’ı, toplumsal hafızadaki yerini koruyan "İstanbul Depremi" ve yılın en çok konuşulan dizisi "Eşref Rüya" takip etti.

Ayrıca küresel fenomen "Squid Game" ve spor karşılaşmalarının da bulunduğu genel listenin en dikkat çekici aramalarından biri de usta sanatçı "Ferdi Tayfur" oldu. Hem genel aramalarda hem de "Kaybettiklerimiz" listesinde üst sıralarda yer alan Tayfur ile birlikte; "Volkan Konak" ve "Nihal Candan" gibi isimler de bu yıl hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplarımız arasında sıralandı.

Spor tutkusu tüm kategorilere yansıdı

Spor dünyası, sadece maç sonuçlarıyla değil, isimler ve takvim sorgularıyla da 2025 trendlerinin en dikkat çeken konularından biri haline geldi. Genel aramalarda "Türkiye İspanya", "Fenerbahçe Benfica" ve “Avrupa Ligi” maçları üst sıralarda yer bulurken, sporun etkisi diğer listelere de yansıdı: “İsimler” kategorisinde geçtiğimiz yılın da isimler listesinin zirvesindeki Galatasaray oyuncusu “Osimhen” yerini korurken, sezonun yeni transferleri “Leroy Sane” ve “Ederson” gibi isimler de üst sıralarda yer aldı. Fenerbahçe’nin yeni başkanı “Saadettin Saran” ve NBA ve Türkiye A Millî Erkek Basketbol Takımı oyuncusu “Alperen Şengün”ün de listelerde yer alması spora olan ilgiyi gözler önüne serdi.

Ayrıca kullanıcıların maç ve kura takvimleri aramalarına olan ilgisi de “Ne zaman?” listelerinde yer buldu. "Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman", "Voleybol Final Maçı Ne Zaman" ve "Basketbol Final Maçı Ne Zaman" sorguları bu kategorinin en popüler aramaları oldu.

Yerli ve yabancı yapımlar listelerde buluştu

Popüler kültürün nabzını tutan dizi ve film aramalarında, yerli yapımlarla küresel fenomenler arasındaki rekabet dikkat çekti. "Diziler" kategorisinde "Eşref Rüya" yerli yapımların gücünü göstererek ilk sıraya yerleşirken, onu tüm dünyada merakla beklenen yabancı dizi "Squid Game" ve "Gassal" takip etti.

Sinema dünyasının nabzını tutan "filmler" kategorisinde ise oyun dünyasından beyazperdeye taşınan "Minecraft" zirveye oturdu; yerli komedi ve dram örnekleri "Kadıköy Boğası" ve "Uykucu" da ilk üçte kendine yer buldu.

Viral lezzetler ve "Nasıl Yenir?"

2025’te mutfak alışkanlıkları sosyal medya trendleri ve yeni keşiflerle şekillendi. "Tarifler" kategorisinde en popüler arama "Spoonful Tarifi" birinci sıraya yerleşirken, kalabalık sofraların arayışı "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" ve geleneksel lezzet "Lokanta Usulü Beyti Tarifi" üst sıralarda yer aldı. Bu yıl listelere eklenen "Nasıl Yenir?" kategorisi ise kullanıcıların egzotik ve yeni tatlara olan merakını ortaya koydu. "Kiwano", "Demirhindi" ve "Kinoa" gibi ürünlerin tüketim şekilleri, kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında başı çekti.

Gardıroptan rotaya: Stil ve keşif arayışları

Kullanıcıların günlük yaşamdaki stil tercihleri ve seyahat rotalarındaki merakları bu yılın trendlerine yansıdı. "Ne Giyilir?" kategorisinde renk ve kıyafet kombinasyonları öne çıkarken; "Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir", "Mayonun Üstüne Ne Giyilir" ve "Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir" sorguları listenin ilk sıralarında yer aldı. Şehirlerin yerel özelliklerinin araştırıldığı "Nesi Meşhur?" kategorisinde ise kullanıcılar; "Bolu", "Ağrı" ve "Merzifon" gibi şehirlerin öne çıkan değerlerini sorguladı.

Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Aramalar

Gemini

İstanbul Depremi

Eşref Rüya

Türkiye İspanya

Squid Game

Ferdi Tayfur

Fenerbahçe Benfica

Avrupa Ligi

Türkiye Macaristan

Fenerbahçe Feyenoord

İsimler

Osimhen

Fatih Ürek

Sadettin Saran

Leroy Sane

Talisca

Ederson

Alperen Şengün

Sevil Akdağ

Lemina

Diego Carlos

Tarifler

Spoonful Tarifi

100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi

Lokanta Usulü Beyti Tarifi

Mevlana Çorbası Tarifi

Soğan Dolması Tarifi

Dubai Çikolatası Tarifi

Squid Game Şekeri Tarifi

Tulumba Tatlısı Tarifi

Ev Baklava Tarifi

Dalgona Şekeri Tarifi

Kaybettiklerimiz

Ferdi Tayfur

Volkan Konak

Nihal Candan

Sırrı Süreyya Önder

Şinasi Yurtsever

Güllü

Ferdi Zeyrek

Edip Akbayram

Ece Gürel

Diogo Jota

Diziler

Eşref Rüya

Squid Game

Gassal

Uzak Şehir

Kral Kaybederse

Bahar

Wednesday

Leyla

Prens

Deha

Filmler

Minecraft

Kadıköy Boğası

Uykucu

F1

Aydede

Karantina

Sihirli Annem

Şampiyonlar

Anka Kuşu'nun Dönüşü

Dengeler

Ne Zaman?

Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman

Gassal 2. Sezon Ne Zaman

Voleybol Final Maçı Ne Zaman

Basketbol Final Maçı Ne Zaman

Toki Başvuruları Ne Zaman

Aşure Günü Ne Zaman

Fenerbahçe Seçim Ne Zaman

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek

Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman

Eşref Rüya Ne Zaman

Ne Giyilir?

Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir

Mayonun Üstüne Ne Giyilir

Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir

Saray Düğününde Ne Giyilir

Sonbaharda Ne Giyilir

Kır Düğününde Ne Giyilir

Pilatese Giderken Ne Giyilir

Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir

Tiyatroya Giderken Ne Giyilir

Rüzgarlı Havada Ne Giyilir

Nesi Meşhur?

Bolu'nun Nesi Meşhur

Ağrı'nın Nesi Meşhur

Merzifon'un Nesi Meşhur

Mardin'in Nesi Meşhur

Gaziantep'in Nesi Meşhur

Antalya'nın Nesi Meşhur

Bilecik'in Nesi Meşhur

Çanakkale'nin Nesi Meşhur

Edirne'nin Nesi Meşhur

İstanbul'un Nesi Meşhur

Nasıl Yenir?

Kiwano Nasıl Yenir

Demirhindi Nasıl Yenir

Kinoa Nasıl Yenir

Mango Meyvesi Nasıl Yenir

Yaban Mersini Nasıl Yenir

Adem Elması Nasıl Yenir

Tatlı Patates Nasıl Yenir

Arı Poleni Nasıl Yenir

Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir

Longan Meyvesi Nasıl Yenir

Listeler nasıl oluşturuluyor?

Google 2025 Yılının Arama Trendleri, Türkiye’nin 2025 yılı gündemini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini ortaya çıkartıyor. Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Yılın Arama Trendleri, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye’deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.

En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor. Bunun sonucunda da her yıl merakla beklenen arama trendleri, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2025 yılını nasıl geçirdiğini özetler nitelikte oluyor.