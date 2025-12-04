Google, 2025’in en çok merak edilenlerini açıkladı
Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında öne çıkan popüler arama trendlerini paylaşan Google, 2025’in en çok merak edilenlerini açıkladı. Türkiye’nin 2025 yılı gündemini gözler önüne seren listelerde, “Aramalar” kategorisinde bu yıl ilk üç sırayı “Gemini”, “İstanbul Depremi” ve “Eşref Rüya” paylaştı.
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde ve Türkiye özelinde yükselişe geçen arama trendlerini 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search 2025) listeleriyle paylaştı.
2025 yılında Türkiye’de merak ettiklerimiz, öğrendiklerimiz ve heyecanlandıklarımız; teknolojiden spora, popüler kültürden mutfak alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede çeşitlendi.
Bu yılın en çarpıcı sonucu ise teknolojinin hayatımızın merkezine yerleştiğinin en büyük kanıtı olarak "Gemini" aramasının zirveye oturması oldu. Türkiye’nin 2025 Arama Trendleri; “Aramalar”, “İsimler”, “Kaybettiklerimiz”, “Diziler”, “Filmler”, “Tarifler”, “Ne zaman?”, “Ne giyilir?”, “Nesi meşhur?” ve “Nasıl yenir?” başlıkları altında toplandı. Bu kategoriler, yıl boyunca hem ülke gündemini hem de günlük yaşamın küçük ama önemli anlarını yansıtan aramaları gözler önüne serdi.
2025 arama trendlerinin zirvesinde "Gemini" ve Türkiye gündemi var
2025 yılında Türkiye'de yapılan aramalarda teknoloji ve ülke gündemi belirleyici oldu. "Aramalar" kategorisinin ilk sırasına Google’ın yapay zeka modeli "Gemini" yerleşti. Genel sıralamada Gemini’ı, toplumsal hafızadaki yerini koruyan "İstanbul Depremi" ve yılın en çok konuşulan dizisi "Eşref Rüya" takip etti.
Ayrıca küresel fenomen "Squid Game" ve spor karşılaşmalarının da bulunduğu genel listenin en dikkat çekici aramalarından biri de usta sanatçı "Ferdi Tayfur" oldu. Hem genel aramalarda hem de "Kaybettiklerimiz" listesinde üst sıralarda yer alan Tayfur ile birlikte; "Volkan Konak" ve "Nihal Candan" gibi isimler de bu yıl hüzünle anılan ve en çok aranan kayıplarımız arasında sıralandı.
Spor tutkusu tüm kategorilere yansıdı
Spor dünyası, sadece maç sonuçlarıyla değil, isimler ve takvim sorgularıyla da 2025 trendlerinin en dikkat çeken konularından biri haline geldi. Genel aramalarda "Türkiye İspanya", "Fenerbahçe Benfica" ve “Avrupa Ligi” maçları üst sıralarda yer bulurken, sporun etkisi diğer listelere de yansıdı: “İsimler” kategorisinde geçtiğimiz yılın da isimler listesinin zirvesindeki Galatasaray oyuncusu “Osimhen” yerini korurken, sezonun yeni transferleri “Leroy Sane” ve “Ederson” gibi isimler de üst sıralarda yer aldı. Fenerbahçe’nin yeni başkanı “Saadettin Saran” ve NBA ve Türkiye A Millî Erkek Basketbol Takımı oyuncusu “Alperen Şengün”ün de listelerde yer alması spora olan ilgiyi gözler önüne serdi.
Ayrıca kullanıcıların maç ve kura takvimleri aramalarına olan ilgisi de “Ne zaman?” listelerinde yer buldu. "Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman", "Voleybol Final Maçı Ne Zaman" ve "Basketbol Final Maçı Ne Zaman" sorguları bu kategorinin en popüler aramaları oldu.
Yerli ve yabancı yapımlar listelerde buluştu
Popüler kültürün nabzını tutan dizi ve film aramalarında, yerli yapımlarla küresel fenomenler arasındaki rekabet dikkat çekti. "Diziler" kategorisinde "Eşref Rüya" yerli yapımların gücünü göstererek ilk sıraya yerleşirken, onu tüm dünyada merakla beklenen yabancı dizi "Squid Game" ve "Gassal" takip etti.
Sinema dünyasının nabzını tutan "filmler" kategorisinde ise oyun dünyasından beyazperdeye taşınan "Minecraft" zirveye oturdu; yerli komedi ve dram örnekleri "Kadıköy Boğası" ve "Uykucu" da ilk üçte kendine yer buldu.
Viral lezzetler ve "Nasıl Yenir?"
2025’te mutfak alışkanlıkları sosyal medya trendleri ve yeni keşiflerle şekillendi. "Tarifler" kategorisinde en popüler arama "Spoonful Tarifi" birinci sıraya yerleşirken, kalabalık sofraların arayışı "100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi" ve geleneksel lezzet "Lokanta Usulü Beyti Tarifi" üst sıralarda yer aldı. Bu yıl listelere eklenen "Nasıl Yenir?" kategorisi ise kullanıcıların egzotik ve yeni tatlara olan merakını ortaya koydu. "Kiwano", "Demirhindi" ve "Kinoa" gibi ürünlerin tüketim şekilleri, kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında başı çekti.
Gardıroptan rotaya: Stil ve keşif arayışları
Kullanıcıların günlük yaşamdaki stil tercihleri ve seyahat rotalarındaki merakları bu yılın trendlerine yansıdı. "Ne Giyilir?" kategorisinde renk ve kıyafet kombinasyonları öne çıkarken; "Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir", "Mayonun Üstüne Ne Giyilir" ve "Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir" sorguları listenin ilk sıralarında yer aldı. Şehirlerin yerel özelliklerinin araştırıldığı "Nesi Meşhur?" kategorisinde ise kullanıcılar; "Bolu", "Ağrı" ve "Merzifon" gibi şehirlerin öne çıkan değerlerini sorguladı.
Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:
Aramalar
Gemini
İstanbul Depremi
Eşref Rüya
Türkiye İspanya
Squid Game
Ferdi Tayfur
Fenerbahçe Benfica
Avrupa Ligi
Türkiye Macaristan
Fenerbahçe Feyenoord
İsimler
Osimhen
Fatih Ürek
Sadettin Saran
Leroy Sane
Talisca
Ederson
Alperen Şengün
Sevil Akdağ
Lemina
Diego Carlos
Tarifler
Spoonful Tarifi
100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi
Lokanta Usulü Beyti Tarifi
Mevlana Çorbası Tarifi
Soğan Dolması Tarifi
Dubai Çikolatası Tarifi
Squid Game Şekeri Tarifi
Tulumba Tatlısı Tarifi
Ev Baklava Tarifi
Dalgona Şekeri Tarifi
Kaybettiklerimiz
Ferdi Tayfur
Volkan Konak
Nihal Candan
Sırrı Süreyya Önder
Şinasi Yurtsever
Güllü
Ferdi Zeyrek
Edip Akbayram
Ece Gürel
Diogo Jota
Diziler
Eşref Rüya
Squid Game
Gassal
Uzak Şehir
Kral Kaybederse
Bahar
Wednesday
Leyla
Prens
Deha
Filmler
Minecraft
Kadıköy Boğası
Uykucu
F1
Aydede
Karantina
Sihirli Annem
Şampiyonlar
Anka Kuşu'nun Dönüşü
Dengeler
Ne Zaman?
Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi Ne Zaman
Gassal 2. Sezon Ne Zaman
Voleybol Final Maçı Ne Zaman
Basketbol Final Maçı Ne Zaman
Toki Başvuruları Ne Zaman
Aşure Günü Ne Zaman
Fenerbahçe Seçim Ne Zaman
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek
Galatasaray Fenerbahçe Maçı Ne Zaman
Eşref Rüya Ne Zaman
Ne Giyilir?
Yeşil Pantolon Üstüne Ne Giyilir
Mayonun Üstüne Ne Giyilir
Beyaz Pantolon Altına Ne Giyilir
Saray Düğününde Ne Giyilir
Sonbaharda Ne Giyilir
Kır Düğününde Ne Giyilir
Pilatese Giderken Ne Giyilir
Beyaz Gömlek Altına Ne Giyilir
Tiyatroya Giderken Ne Giyilir
Rüzgarlı Havada Ne Giyilir
Nesi Meşhur?
Bolu'nun Nesi Meşhur
Ağrı'nın Nesi Meşhur
Merzifon'un Nesi Meşhur
Mardin'in Nesi Meşhur
Gaziantep'in Nesi Meşhur
Antalya'nın Nesi Meşhur
Bilecik'in Nesi Meşhur
Çanakkale'nin Nesi Meşhur
Edirne'nin Nesi Meşhur
İstanbul'un Nesi Meşhur
Nasıl Yenir?
Kiwano Nasıl Yenir
Demirhindi Nasıl Yenir
Kinoa Nasıl Yenir
Mango Meyvesi Nasıl Yenir
Yaban Mersini Nasıl Yenir
Adem Elması Nasıl Yenir
Tatlı Patates Nasıl Yenir
Arı Poleni Nasıl Yenir
Avokado Kahvaltıda Nasıl Yenir
Longan Meyvesi Nasıl Yenir
Listeler nasıl oluşturuluyor?
Google 2025 Yılının Arama Trendleri, Türkiye’nin 2025 yılı gündemini ve yıl boyunca neleri merak ettiğini ortaya çıkartıyor. Google Arama sonuçlarına göre ortaya çıkan Yılın Arama Trendleri, zaman içinde Google'da yapılan toplam arama sayısına göre girilen sorgu terimi için arama ilgisinin yoğunluğunu hesaplayarak dünya genelindeki ve Türkiye’deki Google aramalarını kısmi olarak analiz ediyor.
En çok arananlar listesi yıldan yıla çok az değişiklik gösterirken, trend listeleri ise bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini belirlemede daha etkili bir yöntem. Liste oluşturulurken belirli bir dönem boyunca belirli bir terim için yapılan aramalardaki yüzde artışı hesaplanıyor. Bu sayede son bir yıla ait trendler daha doğru bir şekilde analiz edilebiliyor. Bunun sonucunda da her yıl merakla beklenen arama trendleri, hem dünya çapında hem de ülkesel bazda 2025 yılını nasıl geçirdiğini özetler nitelikte oluyor.