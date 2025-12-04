  1. Ekonomim
  3. İBB soruşturmasında 19 kişi için tahliye kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturmasında, iddianamede yer almayan 19 kişi tahliye edilirken, 2 kişinin tutukluluğunun devamı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklu olan ancak geçen hafta hazırlanan iddianamede yer almayan 21 kişiden 19’u hakkında, yapılan tutukluluk incelemesiyle birlikte tahliye kararı verildi. İki kişinin ise tutukluluk hali devam edecek.

Ana dosyada hakkındaki soruşturma tamamlanmayan isimlerden Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan, yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

