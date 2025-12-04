MHP, çözüm süreci için 116 sayfalık rapor hazırladı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Tören Salonu’nda toplandı. Toplantıda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin hazırladığı rapora dair açıklamalarda bulundu.

"Terörden kaynaklanan olumsuz durumlar gün geçtikçe değişiyor"

Yıldız, provokasyon girişimlerinin boşa çıkacağını vurgulayarak, “Tarihi bir fırsat eşiğiyle karşı karşıyayız. Bölücü terörden kaynaklanan olumsuz durumlar gün geçtikçe değişiyor. Bunun olumlu etkilerini almaya başladık ve yakında daha da belirgin hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

İmralı ziyaretine ilişkin de konuşan Yıldız "En sonunda İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ı da dinledik. Peşin olarak şunu söyleyeyim; bu dinleme çok olumlu geçmiştir. Hiç negatif bir unsur yok içinde. İnşallah bu ülke tüm prangalardan kurtulacaktır ve önce bölgeye sonra da dünyaya hukuki nizamı dağıtacaktır diyorum" dedi.

Siyasi ve hukuki değerlendirmeler meclis’e sunulacak

Parti olarak 116 sayfalık bir rapor hazırladıklarını söyleyen Yıldız "Raporumuzda siyasi ve hukuki değerlendirmeler var. Daha çok, siyasi değerlendirmeler mevcuttur. Hukuki değerlendirmeler elbette bizim raporlarımızda değil komisyonumuzun hazırlayacağı müşterek raporda arz edilecektir. Yani yazılmasında, çıkarılmasında, Meclis'e sunulmasında fayda gördüğümüz kanun tekliflerini hep beraber Meclis'e göndereceğiz" dedi.

"Hangi nam adı altında olursa olsun tamamının kaldırılması lazım"

Raporu son bir kez daha gözden geçirdikten sonra TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirten Yıldız, "Yasal düzenlemelerin yapılması için buranın altını çize çize söylüyorum; sahadaki durumun yani silahların teslim edilmesi, imha edilmesi, örgüt yapısının ve bağlı kuruluşların hangi nam adı altında olursa olsun tamamının kaldırılması lazım. Devletin emniyet birimleri tarafından bu hususun tespit edilmesi ve bu tespitlere binaen örgütün fiili varlığının sona erdiğini yetkililer resmi merciler tarafından ilan edilmesinden sonra önümüzde ne kadar engel varsa demokrasimizin önünde kardeşliğimizin önünde ne kadar engel varsa el birliğiyle çözelim" ifadelerini kullandı.