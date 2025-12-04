  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 yılın en düşüğünde!
Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 yılın en düşüğünde!

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 191 bin ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 yılın en düşüğünde!
Takip Et

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Kasım ile biten haftada 191 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi azalarak 191 bin oldu ve Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 219 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 216 binden 218 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 9 bin 500 azalarak 214 bin 750'ye düştü.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 22 Kasım ile biten haftada 4 bin azalışla 1 milyon 939 bine indi.

Küresel Ekonomi
En büyük ekonomilerde iş dünyasının gerileme korkusu
En büyük ekonomilerde iş dünyasının gerileme korkusu
Chicago Fed işsizlik tahminini açıkladı
Chicago Fed işsizlik tahminini açıkladı
Fed beklentileri kesinleşti
Fed beklentileri kesinleşti
İngiltere’de inşaat sektöründe beş buçuk yılın en sert düşüşü
İngiltere’de inşaat sektöründe beş buçuk yılın en sert düşüşü
Çin’de gelecek yıl büyüme yavaşlayabilir
Çin’de gelecek yıl büyüme yavaşlayabilir
Goldman Sachs: Fed'in aralıkta faiz indirmesi muhtemel, 2026 belirsiz
Goldman Sachs: Fed'in aralıkta faiz indirmesi muhtemel, 2026 belirsiz