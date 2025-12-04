Chicago Fed işsizlik tahminini açıkladı

Chicago Fed'in yaptığı tahmine göre, ABD işsizlik oranı kasım ayında yaklaşık yüzde 4,4 seviyesinde değişmedi. Özel bir veri sağlayıcısından gelen yakından takip edilen veriler ise ABD işgücü piyasasının yavaşça zayıfladığına dair kanıtları artırdı.

Ekim ve kasım aylarındaki hükümet kapanmasının ardından Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) resmi işsizlik raporları hala gecikmiş durumda. Bu yeni raporlar, gelecek haftaki Federal Reserve toplantısında, politika faizinin bir çeyrek puan daha düşürülmesi lehine yapılacak tartışmalara ağırlık katabilir.

BLS tipik olarak istihdam raporunu cuma günü yayınlardı. Ancak raporu, Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısının ardından, 16 Aralık tarihine erteledi.

Son veriyle aynı

Chicago Fed, işsizlik oranı tahminini hem kamu hem de özel verilerden türetiyor ve politika yapıcılara ekonominin kilit bir ölçütü hakkında daha sık güncellemeler sağlamak için bunu ayda iki kez yayınlıyor. Son rakamlar, işe alım veya işten çıkarma hızında çok az değişiklik olduğunu gösterdi ve kasım ayında işsizlik oranını, yuvarlanmamış bazda, ekimdeki yüzde 4,46'ya karşı yüzde 4,44 olarak hemen hemen değişmeden bıraktı.

BLS tarafından bildirilen son resmi işsizlik oranı, eylül ayı için yuvarlanmamış yüzde 4,44'tü.

İmalatta durgunluk sürdü

Bu arada, çevrimiçi istihdam profilleri ve diğer bilgilerden aylık istihdam tahminleri geliştiren Revelio Labs, ekonomide kasım ayında 9.000 iş kaybı yaşandığını bildirdi. Bu, ekim için tahmin edilen 9.100'lük düşüşün ardından ikinci ay kayıp anlamına geliyor.

Kayıplar, sırasıyla tahmini 12.000 ve 9.000 pozisyon azalan eğlence, konaklama ve perakende sektörlerinde en büyüktü. İmalat sektörü ise 7.000 pozisyon kaybıyla işe alımdaki durgunluğunu sürdürdü.