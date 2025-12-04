Fed beklentileri kesinleşti

Reuters'in 100'den fazla ekonomistle yaptığı ankete göre, ABD Merkez Bankası 9-10 Aralık'taki politika toplantısında kilit faiz oranını 25 baz puan düşürerek soğuyan işgücü piyasasını destekleyecek.

Ankete katılan ekonomistlerin belirgin bir çoğunluğu olan yüzde 82'lik kesim (108 ekonomistten 89'u) 25 baz puanlık bir indirim öngördü.

Bu güçlü fikir birliği, kasım anketini ve faiz vadeli işlemlerinin gösterdiği yaklaşık yüzde 85'lik indirim olasılığını yansıtırken, politika yapıcılar arasında gelecek hafta ek bir gevşemeye ihtiyaç olup olmadığı konusundaki artan bölünmeyle keskin bir tezat oluşturuyor.

Powell uyardı

Ekim ayındaki 25 baz puanlık indirimden sonra Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yeniden alevlenmesine karşı uyardı ve aralık hamlesinin "kesin olmaktan uzak" olduğunu vurguladı. Enflasyon Mart 2021'den bu yana Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde kaldı.

43 günlük hükümet kapanması kilit ekonomik veri yayınlarını durdurdu ve bu endişeye eklendi.

Bazı üyeler oranları değiştirmemeyi tercih etti

Ekim toplantısının tutanakları, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin keskin bir şekilde bölündüğünü ortaya çıkardı. Bazı üyeler oranları değiştirmemeyi tercih etti, birkaçı indirimi açıkça karşı çıktı.

Jefferies'ın baş ABD ekonomisti Thomas Simons, "Fed'in gelecek haftaki toplantıda indirim yapacağını bekliyorum. Ekim'den sonra özellikle Powell'ın biraz şahin davranması konusunda çok fazla gidip gelme olduğunu biliyorum, ancak bunun, kapanma nedeniyle eldeki veri eksikliğinden daha fazlası olduğunu düşünüyorum" dedi.