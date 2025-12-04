  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de işten çıkarmalar yüzde 24 arttı
Takip Et

ABD'de işten çıkarmalar yüzde 24 arttı

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 71 bin 321'e ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işten çıkarmalar yüzde 24 arttı
Takip Et

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 71 bin 321'e çıktı.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, kasım ayına ilişkin raporunu yayınladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarma sayısı kasımda yıllık yüzde 24 artışla 71 bin 321'e ulaştı.

İşten çıkarmalar kasımda önceki aya kıyasla ise yüzde 53'lük düşüş kaydetti.

Yılın on bir ayında işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak toplam 1 milyon 170 bin 821'e yükseldi.

Yıl başından bu yana gerçekleştirilen işten çıkarmalar 2020'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'li işverenlerin kasım itibarıyla işe alacağını duyurduğu kişi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azalarak 497 bin 151'e geriledi.

Küresel Ekonomi
ABD'de fabrika siparişleri 610 milyar doları aştı
ABD'de fabrika siparişleri 610 milyar doları aştı
En büyük ekonomilerde iş dünyasının gerileme korkusu
En büyük ekonomilerde iş dünyasının gerileme korkusu
Chicago Fed işsizlik tahminini açıkladı
Chicago Fed işsizlik tahminini açıkladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 yılın en düşüğünde!
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 yılın en düşüğünde!
Fed beklentileri kesinleşti
Fed beklentileri kesinleşti
İngiltere’de inşaat sektöründe beş buçuk yılın en sert düşüşü
İngiltere’de inşaat sektöründe beş buçuk yılın en sert düşüşü