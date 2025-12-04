İngiltere’de inşaat sektöründe beş buçuk yılın en sert düşüşü

İngiltere inşaat sektörü kasım ayında keskin bir gerileme yaşadı. 44,1 olan ekim verisinin ardından kasımda 39,4 seviyesine düşen inşaat PMI endeksi, Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Sektörde faaliyet hacmi üst üste on birinci ayda da daraldı.

Yeni siparişlerde pandemi harici 16 yılın en düşüğü görüldü

Konut inşaatı 35,4, ticari inşaat 43,8 ve sivil mühendislik 30,0 seviyelerine inerek son beş buçuk yılın en hızlı düşüşlerini kaydetti. Firmalar zayıf müşteri güveni, yeni projelerde gecikme ve düşük iş akışı bildirirken yeni siparişler Mayıs 2020’den bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Ankete katılanların yüzde 44’ü siparişlerinde azalma, yüzde 17’si artış bildirdi. Yeni sipariş endeksi pandemi dönemi dışında 2009 başından beri en güçlü gerilemeyi işaret etti.

İstihdam yaklaşık 1 yıldır geriliyor

İstihdam kasım ayında art arda on birinci kez düşerken, bu düşüş Ağustos 2020’den beri en sert seviyeye ulaştı. Alt yüklenici kullanımı Aralık 2024’ten bu yana her ay olduğu gibi yeniden geriledi. Buna karşılık tedarikçi performansı Haziran 2024’ten beri en iyi ilerlemeyi gösterdi.

S&P Global’dan Tim Moore, zayıf güven ve proje eksikliğinin sektörü baskıladığını, altyapı ve konut faaliyetlerinde sert düşüşlerin etkili olduğunu belirtti. Moore, kasım ayında iş beklentilerinin Aralık 2022’den bu yana en düşük seviyeye indiğini ifade etti.