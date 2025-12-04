En büyük ekonomilerde iş dünyasının gerileme korkusu

Dünya Ekonomik Forumu'nun yönetici görüş anketi, ekonomik gerileme tehdidinin üst üste üçüncü yıl G20 iş dünyası liderleri tarafından en büyük endişe olarak sıralandığını gösterdi.

Zurich Insurance Group ve Marsh McLennan ile ortaklaşa yürütülen anket, 116 ülkede 11.000'den fazla iş lideriyle görüştü. Liderler, 34 risk listesinden önümüzdeki iki yılda ülkelerine en büyük tehdidi oluşturabilecek en önemli beş riski seçti.

İlk 5 risk içinde yer aldı

Anket sonuçlarında adı geçen 17 ülkenin her biri ekonomik gerilemeyi ilk beş riski arasında gösterdi. ABD ve Birleşik Krallık dahil altı ülkede birinci sırada yer aldı.

Hindistan ve Almanya hariç neredeyse tüm ülkeler ekonomik veya toplumsal riskleri en büyük zorluk olarak görüyor. Hindistan siber güvensizliği, Almanya ise yapay zekanın olumsuz sonuçlarını en büyük endişeleri olarak öngördü.

Teknolojik tehditler ABD'de üçüncü sırada

Yanlış bilgi ve dezenformasyonla ilgili teknolojik tehditler, G20 iş liderleri için ilk kez ilk beş risk arasına girdi. ABD, Birleşik Krallık ve Kanada için üçüncü sırada yer aldı.

Yetersiz kamu hizmetleri ve sosyal koruma ile ekonomik fırsat eksikliği veya işsizlikle ilişkili sosyal riskler ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

2024'te üçüncü sırada olan enflasyon bu yıl dördüncü sırada. 2024'te beşinci sırada olan aşırı hava olayları bu yılın ilk beş riski arasında yer almadı.