Öcalan görüşmesinin tutanak özeti okundu! İşte 4 sayfalık özet...

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, AK Parti, DEM Parti ve MHP’den birer üyenin dahil olduğu heyetin İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ilk kez toplandı.

Komisyonun İmralı'ya giden üç üyesi üç üyesi MHP'li Feti Yıldız, AK Parti'li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç’ın İmralı ziyareti gündeme alındı.

Şık: İmralı tutanakları okunmalı

TİP Milletvekili Ahmet Şık, İmralı’da gerçekleştirilen görüşmenin tutanaklarının komisyonda okunmasını istedi. Tutanakların tamamını görmek istediğini ifade eden Şık, “Tutanaklar kamuya açılacak mı?” diye sordu.

Uzun: görüşme tutanakları nasıl tutuldu?

CHP’li Salih Uzun, komisyon heyetinin İmralı görüşmesinde tutanakların hangi yöntemle tutulduğunu sorarak, “Bu soru kritik bir soru. Bu ziyaretin bir parlamenter faaliyet mi yoksa devletin diğer birimleri ya da siyasi partiler tarafından yapılan bir faaliyet mi olduğunu gösterecektir bu soru” değerlendirmesinde bulundu.

Emir: Ham tutanaklar gelmelidir

CHP’li Emir, İmralı görüşmesi için farklı yöntemler önerildiğini belirterek, komisyonda MİT’in görüşmeye yönelik özetinin okutulması kararına tepki göstererek, “Ham tutanak gelmelidir. Bu nedenle bu komisyonun, her giden arkadaşımız kadar bu konuda bilgilenmesi hakkıdır. Tutanakların özetlenerek veya bir süzgeçten geçirilerek komisyonun gündemine getirilmesi isabetli olmaz, kaygıları büyütür” tepkisini gösterdi.

Uluç: Madem içerik gizlenecekti neden gittiler?

DEM Parti’li Hakkı Saruhan Oluç da görüşmenin içeriğinin tamamıyla paylaşılması gerektiğini savundu. Tutanakların herkes tarafından okunması gerektiğini belirten Oluç, “Üç arkadaşımız komisyon adına İmralı’ya gittiler. Gizli değildi, madem içerik gizlenecekti neden gittiler?” sorusunu yöneltti. AK Parti’li Hüseyin Yayman ise “Bir görelim bakalım gidenler ne anlatacak?” dedi.

Şık: Özetin okunması halinde çekiliyoruz

TİP Milletvekili Ahmet Şık, tutanakların tamamının komisyonla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Özetin okunması halinde bu oturumdan çekiliyoruz" diye konuştu.

AK Parti: Öğrenmek istiyorsanız İmralı’ya gelseydiniz

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, görüşmelerin tamamının komisyona açıklanmaması halinde, “Bugüne kadar yapılan çalışmalara gölge düşeceğini” belirtti. Tanrıkulu’nun konuşması sırasında AK Parti sıralarından, “Öğrenmek istiyorsanız gelseydiniz” sesleri yükseldi. Kısa süren tartışmanın ardından Tanrıkulu konuşmasına devam etti.

24 Kasım'daki 3 saatlik İmralı görüşmesinde alınan ses kayıtları yaklaşık 16 sayfa tutanak haline getirildi. Meclis başkanlığına ses kaydı sunuldu. 16 sayfalık tutanak ise 4 sayfalık özet haline geltirilerek komisyonda okundu

İşte Meclis’te okunan tutanak...

Öcalan'la yapılan görüşmenin özeti okundu. Meclis'te okunan özetin tam hali şöyle:

"Görüşmede Öcalan, öncelikle 100 yıllık Türk-Kürt ilişkisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katkı sağladığını, kendisine şükran duyduğunu ifade etmiş, süreçte gösterdiği cesaret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran ve teşekkürlerini ifade etmiştir.

“Öcalan sözünün arkasında olduğunu söyledi”

Öcalan sürecin başından beri verdiği sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş, koşullar el verirse bunları pratiğe dökebileceğinden bahsetmiştir. Ziya Gökalp’e referans vermiştir. Öcalan, siyasi yöntemi benimsediğini, bütün yapıların, PKK’nin tüm bileşenlerinin dağıtılmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını halkın bu gelişmeyi oakip ettiğini kendisinin Suriye ve Irak’ta da etkili olduğunu ifade etmiştir

Feti Yıldız’ın şehit ailelerinin avukatı olduğunu hatırlatması üzerine “Ben verdiğim sözlerin arkasındayım demiştir. Hüseyin Yayman ise buraya şehit ailelerinin hassasiyetiyle geldiğini söylemiştir, gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini söylemiştir.

“Öcalan TUSAŞ eylemine üzüldü”

Öcalan ve TUSAŞ eylemine üzüldüğünü ifade etmiştir. Kendisine Lozan öncesi dilin kullanılması süreci zehirliyor denilmiştir. Zap bölgesi boşaltılırken örgüt üyelerinin elinde silah olması hatırlatılmıştır. SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyması gerektiği Öcalan’a söylenmiştir. Bu devletin hepimizin devleti olduğunu silahı bırakın derken herkesi kapsadığı, bu durumun daha önceki açıklamalarla çelişki yarattığı kendisine söylenmesi üzerine PKK’nin sadece eldeki silahları değil tüm silahları bırakması gerektiğini ifade etmiştir.

Fetih Yıldız: “1 yılda hiç şehit verilmedi”

Feti Yıldız, şehit haberleri geldiği dönemde bile kimsenin Kürt komşusunun camını kırmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine Öcalan kendisini şehit ailelerine saygıyla baktığını beyan etmiş, Bahçeli’nin konuşmasında ifade ettiği “ben devletime hizmete hazırım” sözlerinin arkasında olduğunu söylemiştir. 27 Şubat açıklamasına yönelik olarak süreçte geçen 1 yılı başarılı gördüğünü bu dönemde hiç şehit verilmediğini ifade etmiştir. Kamuoyunda desteğin arttığını, kamuoyunun aklındaki soru işaretlerinin ilerleyen dönemde giderileceğini söylemiştir.

“Somut adımlar atacağını söylemiştir”

Türkiye’nin pratik ve somut adımlar beklediğinin söylenmesi üzerine Öcalan somut adımlar atılacağını söylemiştir. Kendisi örgütün lideri olarak sahanın her bölgesi için talimat vereceğini söylemiştir. Öcalan, sürecin başarılı olması için tüm gayretini ortaya koyduğunu ifade etmiştir.

“Çağrısında ayrı devlet, federasyon yok”

27 Şubat çağrısında ayrı devlet ve federasyon olmadığının, kültüralist hedefler olmadığının hatırlatılması üzerine öcalan “evet öyle” diyerek onaylamıştır.

“Suriye için üniter yapı benimsediğini söyledi”

Hüseyin Yayman tarafından Suriye'ye yönelik sorular üzerine, Suriye başta olmak üzere bölgede İsrail’in hamlelelerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini, Suriye için üniter yapı benimsediğini söylemiştir.

“Her seferinde biri sabote etti”

Bu coğrafyada Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk yaşayamayacağını söylemiştir. Reel sosyalizm düşüncesinin 1995’ten beri terk ettiğini zihinsel dönüşümün sancılı bir süreç olduğunu söylemiş, ancak her seferinde birinin bu girişimini sabote ettiğini söylemiştir. 1993’ten günümüz Özal, Demirel, Erbakan ile dolaylı görüşmelerinin nihayete ermemesinde bunun etkili olduğunu söylemiştir.

“Mazlum Abdi’yi tanıyor musunuz?”

“Ferhat Abdi Şahin’in tanıyor musunuz?” diye sorulduğunda Öcalan, kendisine yakın olan biri olduğunu söylemiştir. Gülistan Kılıç Koçyiğit’in ‘sizi çok sağlıklı gördüm kadın haklarıyla ilgili söyleyecek bir hususunuz var mıdır?’ diye sorması üzerine Öcalan selamlarını iletmiştir."