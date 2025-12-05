  1. Ekonomim
  AYM'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de
AYM'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Anayasa Mahkemesinin (AYM), Doğru Yol Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​​​​​Sağduyu Partisinin mali denetimlerine ilişkin kararları, yayımlandı.

Kararlara göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin 2021, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve ​​Sağduyu Partisinin ise 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.


Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

