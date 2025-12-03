  1. Ekonomim
Google'dan haberler için yapay zeka denemesi: Yanıltıcı başlıklar dikkat çekti

Google, Keşfet’te haber başlıklarını yapay zekayla yeniden yazmayı deniyor. Değiştirilen başlıkların ise kimi zaman tamamen hatalı veya yanıltıcı olduğu aktarılıyor.

Google'dan haberler için yapay zeka denemesi: Yanıltıcı başlıklar dikkat çekti
Google, yapay zekayı neredeyse hizmetlerinin en ince ayrıntısına kadar entegre etmeye çalışıyor. Bunun son örneği ise Keşfet akışı olmuş durumda.

Şirket, bazı haberlerin orijinal başlıklarını değiştirerek yerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş başlıklar yerleştirmeye başladı. Ancak bu yeni başlıkların bir kısmı yanıltıcı, bazıları ise tamamen hatalı.

Google’ın yapay zekası ‘clickbait’ başlık atıyor

Donanımhaber'in aktardığına göre, Google’ın AI ile başlıkları değiştirmesi ilk başta “tık tuzağı” başlıklar için faydalı olabilecek gibi görünse de gerçek hiç de öyle değil. Aksine Google, normal başlıkları resmen clickbait başlıklara dönüştürüyor.

Paylaşılan örneklerden birinde Ars Technica kaynaklı bir haber Keşfet üzerinde “Steam Machine price revealed” (Steam Machine'in fiyatı açıklandı) başlığıyla gösterildi. Oysa orijinal haberin başlığı “Valve's Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one” (Steam Machine bir konsol gibi görünüyor ancak fiyatının konsol gibi olmasını beklemeyin) şeklindeydi. Zaten Valve tarafından da herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmamıştı.

“Küçük bir arayüz denemesi”

Google sözcüsü Mallory Deleon, söz konusu uygulamanın Keşfet kullanıcılarının küçük bir bölümünü kapsayan “küçük bir arayüz denemesi” olduğunu belirterek amacın başlıkların konuyla ilgili ek bilgilerle birlikte daha anlaşılır biçimde sunulması olduğunu söyledi.

Bu masum denemenin ise Google ile yayıncılar arasındaki sürtüşmeyi daha da şiddetlendirmesi olası. Haber yayıncıları yıllardır Google’ın içeriklerinin bir kısmını göstermesi karşılığında ödeme yapmasını talep ediyor. Ancak Google, bu taleplere karşı geçmişte en az iki kez ilgili kaynakları arama sonuçlarından tamamen çıkarmış ve ardından haber gösteriminin reklam gelirlerine kayda değer bir katkısı olmadığını öne sürmüştü.

