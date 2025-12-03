  1. Ekonomim
EPDK, dağıtım şirketi PALEN'i incelemeye aldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binadaki patlama ve sonrasında yaşanan doğal gaz kesintilerine ilişkin PALEN Doğal Gaz Dağıtım AŞ hakkında idari soruşturma açıldığını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, 27 Kasım'da Yakutiye'de bir binada meydana gelen patlama nedeniyle ilgili doğal gaz dağıtım şirketi PALEN tarafından güvenlik tedbirleri kapsamında bölgedeki şebekede doğal gaz akışının kontrollü olarak durdurulduğu ve bölgedeki binalarda doğal gaz kesintilerinin yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda vatandaşlardan gelen şikayetlerle şirketin sunduğu bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu, bakım-onarım ve kontrol süreçlerinde olası hata veya ihmallerin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Son 21 yılda doğal gaz dağıtım faaliyetlerinin başarıyla sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Türkiye genelinde 22 milyon aboneye kesintisiz ve güvenli hizmet sunulduğunun da altı çizildi.

Tüm denetimlere rağmen yatırım veya işletme aşamalarında can ve mal güvenliğini riske atacak ihmaller tespit edilmesi halinde en sert idari tedbirlerin uygulandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili şirketin bağlı olduğu holding grubuna başka bir dağıtım bölgesinde daha önce de şebekedeki bakım eksikleri nedeniyle Kurumumuzca 10 milyon lira idari para cezası uygulandığı kamuoyumuzun malumudur. Erzurum ilimizde yaşanan doğal gaz kesintileri ve patlama hakkında açılan hızlı soruşturma kapsamında, Kurum uzmanlarımız derhal bölgeye intikal ederek yaşanan olayı detaylı bir şekilde incelemeye almış olup, ilgili mevzuata ve standartlara aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, ilgili doğal gaz dağıtım şirketi hakkında gerekli yaptırımlar hızla ve kararlılıkla uygulanacaktır."

