Akaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt ürünlerinden LPG'de perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere artış bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otogaza (LPG) 70 kuruşluk zam gelebileceğini açıkladı.
Söz konusu fiyat artışının perşembe gününden itibaren tabelaya yansıması bekleniyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 54.33 TL
Motorin litre fiyatı: 55.03 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 54.18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.88 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.19 TL
Motorin litre fiyatı: 56.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.51 TL
Motorin litre fiyatı: 56.38 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL