Akaryakıta zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt ürünlerinden LPG'de perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere artış bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki yükseliş ve vergi yükleri akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. 

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otogaza (LPG) 70 kuruşluk zam gelebileceğini açıkladı.

Söz konusu fiyat artışının perşembe gününden itibaren tabelaya yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 54.33 TL

Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 54.18 TL

Motorin litre fiyatı: 54.88 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 55.51 TL

Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

