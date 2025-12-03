  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD’de satılan yüzlerce kutu süt geri çağırıldı
Takip Et

ABD’de satılan yüzlerce kutu süt geri çağırıldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Illinois ve Wisconsin eyaletlerindeki marketlerde satılan yüzlerce kutu sütün, "tüketildiğinde hastalığa yol açabilecek gıda sınıfı temizlik maddeleri içerme ihtimali" nedeniyle geri çağrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’de satılan yüzlerce kutu süt geri çağırıldı
Takip Et

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Illinois ve Wisconsin eyaletlerindeki "Woodman" marketlerinde satılan sütlerin içerisinde "tüketildiğinde hastalığa neden olabilecek gıda sınıfı temizlik maddeleri" tespit edildi.

Kurum, bu nedenle söz konusu ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Sorun fark edilmeden önce yaklaşık 320 kutu süt satışa sunulurken; ürünü satın alan tüketicilere "sütü imha etmeleri ya da iade için satın aldıkları marketle geri götürmeleri" çağrısında bulunuldu.

Resmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devrettiResmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devrettiŞirket Haberleri
TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandıHesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandıGündem

 

Dünya
Eski AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, gözaltına alındı
Eski AB Dış Politika Şefi Federica Mogherini, gözaltına alındı
Guinness Dünya Rekorları, İsrail'i boykot kararı aldı
Guinness Dünya Rekorları, İsrail'i boykot kararı aldı
ABD'de gıda devlerine dava: Coca-Cola, Nestle, Pepsi...
ABD'de gıda devlerine dava: Coca-Cola, Nestle, Pepsi...
Anlaşma sağlandı: Avrupa, Rus gazını 2027’ye kadar tamamen yasaklayacak
Anlaşma sağlandı: Avrupa, Rus gazını 2027’ye kadar tamamen yasaklayacak
ABD Başkanı Trump: Somali uyruklu göçmenleri ülkede istemiyorum
ABD Başkanı Trump: Somali uyruklu göçmenleri ülkede istemiyorum
İsrail ordusu ve İsrailliler kasımda Batı Şeria'da 2 bin 144 saldırı düzenledi
İsrail ordusu ve İsrailliler kasımda Batı Şeria'da 2 bin 144 saldırı düzenledi