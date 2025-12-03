Resmi onay geldi: 39 yıllık serüven sona erdi, Lipton üretimini devretti

  1. Ekonomim
Lipton’un Türkiye’deki çay üretiminden çekilme süreci resmi onayları aldı. Türkiye’ye 39 yıl önce gelen Lipton, Rize’deki iki tesisini satarak resmen çay üretimini sona erdirdi. Fabrikaları, Öz-Gür Çay devraldı.

İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye’de 39 yıl süren faaliyetini sonlandırma kararı almıştı. Ekim ayında çıkan haberlerde üretim tesislerininin Özgür Çay’a devredileceği bildirilmişti. 

Söz konusu satışta resmi onaylar geldi, dünya devi Lipton, böylece resmen çay üretiminden çekildi.

İngiltere merkezli dünya devi Lipton, haberimizin ardından yaptığı açıklamada satış sürecini resmen duyurmuştu.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in aktardığına göre, yapılan açıklamada “Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip Lipton Çay Üretim A.Ş. hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.’ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur" denilmişti.

Ofçay’ı da Efor Çay satın almıştı

Türkiye’deki faaliyetlerine Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak devam eden İngiliz devi, 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro yatırımla yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisini kurmuştu. O tesis, faaliyetlerine devam edecek. Çay alanında bu yıl önemli bir satış daha yaşanmıştı.

Ağustos ayında ABD merkezli Jde Peet’s sahibi olduğu Ofçay’ı yerli üretici Efor Çay’a devretmişti.

1871 yılında kuruldu

1871'de Birleşik Krallık'ta bir market perakendeciliği işi kuran Sir Thomas Lipton tarafından kurulan İngiliz markasını daha önce küresel dev Unilever yönetiyordu. 2022 yılında 186 milyar dolarlık varlığı yöneten Jersey merkezli fon CVC Capital Partners, Unilever ile Lipton için masaya oturdu. CVC Capital, Lipton’u o dönem 4.5 milyar euroya satın aldı.

