Gözde Avcıoğlu Avdel, CMS Jant’a CIDO – OT/IT Direktörü olarak atandı

CMS Jant, dijital dönüşüm stratejisi kapsamında Gözde Avcıoğlu Avdel’i CIDO – OT/IT Direktörü olarak atadı.

Gözde Avcıoğlu Avdel kimdir?

Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde burslu olarak MBA yüksek lisans programlarını tamamlayan Avdel, kariyeri boyunca savunma sanayi, çok uluslu şirketler ve teknoloji girişimleri gibi farklı ekosistemlerde kritik liderlik rollerinde yer aldı.

Avdel, Bosch ve Havelsan başta olmak üzere birçok büyük organizasyonda yurtiçi ve yurtdışında çeşitli ülkelerin IT yapılanmalarını yönetti; dijital dönüşüm programlarını hayata geçirerek kompleks operasyonların başarıyla yönetilmesine katkı sağladı. IT yöneticiliği, kurumsal dönüşüm liderliği ve teknoloji stratejisi geliştirme alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Avdel, sektörde güçlü bir uzmanlık profili oluşturdu.

Kurumsal yöneticilik kariyerine paralel olarak 3000 saatin üzerinde profesyonel kariyer koçluğu ve danışmanlık tecrübesi bulunan Avdel, aynı zamanda Aposto.biz ve Future Founders Academy’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Yeni görevinde Gözde Avcıoğlu Avdel; CMS Jant’ın teknoloji yatırımlarını güçlendirmesi, operasyonel verimliliğini artırması ve şirketin dijitalleşme yolculuğunu daha ileri bir seviyeye taşıması yönünde kritik sorumluluklar üstlenecek.

Kariyerine CMS Jant bünyesinde devam edecek olan Avdel, evli ve iki çocuk annesidir.