LEGO Group ve FIFA, 2026 Dünya Kupası için güçlerini birleştirdi

Mart 2026’da piyasaya çıkacak ikonik set, futbol tutkunlarına turnuvanın büyüsünden bir parçayı evlerine taşıma fırsatı sunuyor.

2.842 parçadan oluşan kupa, LEGO tarihinde ilk kez bu kadar fazla altın renkli parçanın kullanıldığı set olma özelliğini taşıyor.

Üst bölümünde kaydırılarak açılan panelin ardında gizli bir mini sahne yer alıyor.

Setle birlikte, 2026 Dünya Kupası logosunu taşıyan özel tasarım bir minifigür ve küçük bir FIFA Dünya Kupası oyuncağı geliyor.

Kaidedeki basılı plaka, 1974’ten bu yana Dünya Kupası’nı kazanan tüm takımları listeliyor.

“Dünyanın en ikonik turnuvasını LEGO yaratıcılığıyla kutluyoruz”

LEGO Group Ürün ve Pazarlama Direktörü Julia Goldin, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“LEGO markası olarak yaratıcılığın gücünü kutluyor ve insanları oyunla bir araya getirmeyi hedefliyoruz. FIFA Dünya Kupası, başarı ve birliğin evrensel bir sembolü. Şimdi futbolseverler bu tutkuyu parça parça, gerçek bir LEGO tarzıyla deneyimleyebilecek.”

FIFA Ticari İşler Direktörü Romy Gai ise iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

“LEGO, dünyanın en sevilen markalarından biri. Futbolseverlere sporun en prestijli ödülünü kendi elleriyle inşa etme fırsatı sunmak büyük bir sinerji yaratıyor.”

Dünya Kupası efsanelerinden Roberto Carlos da bu özel sete dair duygularını paylaşarak, “Bu kupa sadece bir ödül değil, bir duygu. LEGO seti sayesinde bu büyü her eve taşınacak” dedi.

2026 boyunca özel etkinlikler ve yeni LEGO ürünleri

The LEGO Group, turnuva yılı boyunca yeni ürünler, online etkinlikler ve FIFA Fan Festival alanlarında düzenlenecek özel deneyimlerle futbolseverlerin karşısına çıkacak. Yeni “LEGO Editions” platformu da gençleri ilham aldıkları figürlerle buluşturacak koleksiyonluk setler sunacak.