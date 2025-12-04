  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. LEGO Group ve FIFA, 2026 Dünya Kupası için güçlerini birleştirdi
Takip Et

LEGO Group ve FIFA, 2026 Dünya Kupası için güçlerini birleştirdi

LEGO Group ile 2026 FIFA Dünya Kupası™, gelecek yıl düzenlenecek turnuva öncesinde kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Ortaklığın ilk ürünü olan gerçek boyutlu LEGO® Editions FIFA World Cup™ Resmi Kupası, LEGO yapım parçalarıyla oluşturulan ilk 1:1 ölçekli kupa replikası olarak ön siparişe açıldı. Set, www.LEGO.com/fifa-world-cup-official-trophy üzerinden satışa sunuluyor. İş birliği kapsamında LEGO Group, turnuva öncesi ve sırasında futbolseverlere benzersiz oyun deneyimleri sunacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
LEGO Group ve FIFA, 2026 Dünya Kupası için güçlerini birleştirdi
Takip Et

İSTANBUL-EKONOMİ

Mart 2026’da piyasaya çıkacak ikonik set, futbol tutkunlarına turnuvanın büyüsünden bir parçayı evlerine taşıma fırsatı sunuyor.

2.842 parçadan oluşan kupa, LEGO tarihinde ilk kez bu kadar fazla altın renkli parçanın kullanıldığı set olma özelliğini taşıyor.

Üst bölümünde kaydırılarak açılan panelin ardında gizli bir mini sahne yer alıyor.

Setle birlikte, 2026 Dünya Kupası logosunu taşıyan özel tasarım bir minifigür ve küçük bir FIFA Dünya Kupası oyuncağı geliyor.

Kaidedeki basılı plaka, 1974’ten bu yana Dünya Kupası’nı kazanan tüm takımları listeliyor.

LEGO Group ve FIFA, 2026 Dünya Kupası için güçlerini birleştirdi - Resim : 1

“Dünyanın en ikonik turnuvasını LEGO yaratıcılığıyla kutluyoruz”

LEGO Group Ürün ve Pazarlama Direktörü Julia Goldin, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“LEGO markası olarak yaratıcılığın gücünü kutluyor ve insanları oyunla bir araya getirmeyi hedefliyoruz. FIFA Dünya Kupası, başarı ve birliğin evrensel bir sembolü. Şimdi futbolseverler bu tutkuyu parça parça, gerçek bir LEGO tarzıyla deneyimleyebilecek.”

FIFA Ticari İşler Direktörü Romy Gai ise iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

“LEGO, dünyanın en sevilen markalarından biri. Futbolseverlere sporun en prestijli ödülünü kendi elleriyle inşa etme fırsatı sunmak büyük bir sinerji yaratıyor.”

Dünya Kupası efsanelerinden Roberto Carlos da bu özel sete dair duygularını paylaşarak, “Bu kupa sadece bir ödül değil, bir duygu. LEGO seti sayesinde bu büyü her eve taşınacak” dedi.

2026 boyunca özel etkinlikler ve yeni LEGO ürünleri

The LEGO Group, turnuva yılı boyunca yeni ürünler, online etkinlikler ve FIFA Fan Festival alanlarında düzenlenecek özel deneyimlerle futbolseverlerin karşısına çıkacak. Yeni “LEGO Editions” platformu da gençleri ilham aldıkları figürlerle buluşturacak koleksiyonluk setler sunacak.

Kasımda evcil hayvan ürünleri zam rekoru kırdı: Fiyatları hangi faktörler yükseltti?Kasımda evcil hayvan ürünleri zam rekoru kırdı: Fiyatları hangi faktörler yükseltti?Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri yükseldiMerkez Bankası rezervleri yükseldiEkonomi

 

Şirket Haberleri
Gözde Avcıoğlu Avdel, CMS Jant’a CIDO – OT/IT Direktörü olarak atandı
Gözde Avcıoğlu Avdel, CMS Jant’a CIDO – OT/IT Direktörü olarak atandı
Galata Wind’in 2030 hedefi 1000 MW
Galata Wind’in 2030 hedefi 1000 MW
Rossmann Türkiye ve iş ortakları 150 bin fidanı toprakla buluşturdu
Rossmann Türkiye ve iş ortakları 150 bin fidanı toprakla buluşturdu
Toros Tarım’ın atığı ürüne dönüştüren projesine birincilik ödülü
Toros Tarım’ın atığı ürüne dönüştüren projesine birincilik ödülü
Halk Bankası tahvil ihracı için 3 bankaya yetki verdi
Halk Bankası tahvil ihracı için 3 bankaya yetki verdi
Unilever, atıştırmalık markası Graze’yi şov yıldızı Laing'e sattı
Unilever, atıştırmalık markası Graze’yi şov yıldızı Laing'e sattı