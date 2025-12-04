Galata Wind’in 2030 hedefi 1000 MW

İSTANBUL/EKONOMİ

Kuyan’ın verdiği bilgiye göre şirket, 2024 yılında 300 MW rüzgâr ve 110 MW güneş olmak üzere toplam 410 MW’lık depolamalı santral yatırımı için aldığı ön lisanslar ile şebeke istikrarını desteklemeyi, yenilenebilir üretimin piyasa entegrasyonunu güçlendirmeyi ve operasyonel esnekliği artırmayı amaçlıyor. Rüzgâr yatırımlarının hızlanması gerektiğine dikkat çeken Kuyan, “Türkiye’nin rüzgâr kapasitesi bugün 13 bin MW seviyesinde. Beş yıl içinde 20–30 bin MW arasında bir noktaya geleceğini öngörüyoruz” dedi.

Süper izinle enerjide Avrupa’yı geçeriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için gündeme aldığı “süper izin” mekanizması, sektörün radarına girdi. Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, süper izin uygulamasının izin süreçlerinde zaman kaybını azaltarak Türkiye’yi Avrupa ölçeğinde rekabetçi bir noktaya taşıyabileceğini söyledi. Kuyan, “Avrupa da süper izin çıkarmaya çalışıyor ama uygulamada başarılı olamadılar. Türkiye bu adımı hızlıca devreye alırsa Avrupa’nın önüne geçer” ifadelerini kullandı.

“Dört yılda yapılan proje, iki yılda biter”

Enerji yatırımlarında süreçlerin uzamasının projeleri geciktirdiğine işaret eden Kuyan, süper iznin bu tıkanıklığı açacağını vurgulayarak, “Dört yılda yapılan bir projeyi iki yılda tamamlamak sektörün çehresini değiştirir” değerlendirmesini yaptı.

Avrupa’da büyüme planları hızlandı

Galata Wind, 2025–2027 döneminde 300 MW yurtdışı yatırım planlıyor. Almanya ve İtalya’da anlaşmalar imzalandı; Hollanda merkezli Galata Wind Energy Global B.V. ise Avrupa operasyonlarını koordine ediyor. Toplamda 72 MW PV ve 60 MW BESS olmak üzere 132 MW kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Almanya’da Bavyera bölgesinde Agri-PV ve bağımsız batarya depolama projelerinin 2026’da devreye girmesi planlanıyor. İtalya'nın Puglia bölgesinde ise 9 MW’lık iki GES projesi için inşaata hazır yatırımlar satın alındı.