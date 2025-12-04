Kuveyt Türk, Miles&Smiles için 2026 hedefini açıkladı: Yüzde 35 büyüme

Türkiye'nin en büyük 10 bankası içerisinde yer alan tek katılım bankası olan Kuveyt Türk’ün, Türk Hava Yolları iş birliğiyle sunduğu Miles&Smiles Kuveyt Türk kartları, dört yılda müşterilerine 1 milyon ödül bilet değerinde mil kazanımı sağladı. Öte yandan, kart kullanıcılarının sayısı bugün 200 bine ulaşmış durumda.

Türkiye’nin ilk mil kazandıran debit kartını kullanıma sunan Kuveyt Türk, Miles&Smiles programını kredi kartı olarak kullanmak istemeyen müşteriler için de erişilebilir kılıyor. Banka bu kart ile, seyahati müşterilerinin gözünde sadece yolculuk olmaktan çıkararak, hayatlarında iz bırakan bir deneyim haline getirmeyi hedefliyor.

Oral: Tüm harcamalarda yüksek mil kazanım imkânı sunuyoruz

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, Kuveyt Türk Miles&Smiles'ın sadece bir kart ürünü değil; müşterilerinin seyahatlerini kolaylaştıran ve onlara her aşamada değer katan bütünsel bir yol arkadaşlığı modelinde olduğunun altını çizdi.

Oral, "Dört yılda müşterilerimize yaklaşık 1 milyon ödül bilete karşılık gelecek değerde mil kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları bilet alımlarında 6’ya 1 Mil oranı sunarken, sektör genelinde tüm harcamalarda ise yüksek mil kazanım imkânı sunuyoruz. Seyahati sadece bir ulaşım değil, müşterilerimizin hayatında iz bırakan ‘anlamlı bir deneyim’ olarak görüyoruz; avantajlarımızın artan şekilde tercih edilmesi de bu yaklaşımın müşteriler tarafından güçlü biçimde benimsendiğini gösteriyor” dedi.

2026 için yüzde 35 büyüme hedefi

Kuveyt Türk, Miles&Smiles programına dahil olan üç bankadan biri olurken, ayrıca programda yer alan tek katılım bankası olarak bulunuyor.

Bankadan paylaşılan bilgiye göre; M&S kart aidatı 935 TL olurken; mil kazanımında öne çıkan kategoriler şöyle sıralanıyor: THY uçak bileti alımları, Yurt dışı harcamaları, Seyahat ve konaklama harcamaları... Öte yandan, müşterilerin en çok lounge, otopark&vale, seyahat sigortası, yurt dışı komisyonsuz işlem ve haftalık ekstra mil kampanyaları gibi hizmetleri kullandığı belirtiliyor.

Yurt dışındaki kullanıcıların, avantajlı kurlar ile harcamalarını gerçekleştirdiğini belirten banka, 2026 için M&S'da yüzde 35 oranında büyüme hedeflediğini paylaştı.