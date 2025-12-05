“Türk kahvesine espresso kadar yaygın görünürlük kazandırmak istiyoruz”

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Mastaş Genel Müdürü Altuğ Ünal, Türk kahvesi kültürünü dünyada daha görünür kılmayı hedefleyen yenilikçi projelerini anlattı. Ünal, geliştirdikleri Potpresso adlı profesyonel Türk kahvesi makinesiyle, kahve geleneğini global ölçekte yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, “Türk kahvesinin evlerimizde olduğu kadar tüm dünyada ulaşılabilir olmasını istiyoruz” dedi.

İklimlendirme sektöründeki üretimiyle bilinen Mastaş, yıllar içinde makine imalatında biriktirdiği teknolojiyi daha katma değerli bir ürüne dönüştürmek üzere 2000’li yıllarda arayışa girdi. O dönem robot süpürge projeleri gündeme gelse de sensör ve yazılım teknolojilerinin yetersizliği nedeniyle proje uzun vadeye yayılacaktı. Bu nedenle firma, hızlıca ticarileştirilebilecek ve Türkiye’de üretimi yapılmayan bir alan olan vending makineleri üzerine yoğunlaştı.

Aynı dönemde ev tipi Türk kahvesi makineleri yavaş yavaş yaygınlaşsa da, profesyonel alanda çekirdekten öğüterek geleneksel lezzeti sunabilen bir makine yoktu. Bu boşluk Mastaş’ın yönünü belirledi. Ünal, Türk kahvesi fikrine olan ilgisinin kişisel bir hikâyeyle de güçlendiğini ifade ederek şunları söyledi: “Kayınvalidemin yoğun Türk kahvesi tüketimi sayesinde kadim kahvemize karşı farkındalığım arttı. Bu lezzetin profesyonel makineler ile dünyaya taşınabileceğini düşündük.”

Şirket, 2018’de Ar-Ge merkezini kurdu ve TÜBİTAK Teydeb desteğiyle çalışmaları hızlandırarak bugün piyasaya sunduğu dünyanın ilk set üstü, çekirdekten fincana profesyonel Türk kahvesi makinesi Potpresso’ya ulaştı.

Saatte 200 fincanlık kapasite

Potpresso, profesyonel tüketim için geliştirilen, aynı anda sekiz fincana kadar pişirme yapabilen, çekirdekten anlık öğütme sayesinde aroma kaybını önleyen bir makine. Altuğ Ünal, Potpresso ile ilgili şu bilgileri verdi: “Türk kahvesinin sırrını teknolojiye teslim etmek zordu. Ancak uzun yıllar süren Ar-Ge sonunda geleneksel lezzeti en yenilikçi teknolojiyle buluşturduk. Makinenin öne çıkan özellikleri arasında saatte 200 fincana kadar üretim kapasitesi, çekirdekten anlık öğütme ile maksimum aroma, uzaktan kontrol, tüketim takibi ve otomatik temizlik, hijyenik, el değmeden pişirim, otomatik ödeme sistemleri ile uyumluluk ile farklı fincan ve bardak boyutlarında servis öne çıkıyor. Bu özellikler Potpresso’yu restoranlar, oteller, kafeler, istasyonlar, hastaneler ve yüksek sirkülasyonlu tüm alanlar için uygun kılıyor.”