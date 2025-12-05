Tok-Yat geleneksel dürümünü Türkiye’ye açacak

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Altan Aydemir Şirketler Grubu’nun ilk markası olan Tok-Yat 1998 yılında kuruldu. Ardından 2002 yılında Beyazsaray Et Lokantası ve 2011 yılında ise Konak Restoran hizmet vermeye başladı. Şu anda toplamda 70 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Süleyman Aydemir, “Asıl işimiz, ilk markamız olan Tok-Yat ile başladı. Tok-Yat, geleneksel dürüm yapıyor. Sektörde dürümlerin tarzı markalarla birlikte değişmeye başladı. Her marka kendine has içerik ve ekmek oluşturmaya başladı. Ancak biz Tok-Yat’ta gelenekseli hiç bozmadık. Müşterilerimiz bizden direk et dürüm veya tavuk dürüm ister. Sadece kalem kalem kendi dürümünde yer almasını istediği malzemeleri bize kendisi söyler ve ona göre hazırlarız. Tüketici nezdinde de her zaman güzel geri dönüşler aldığımız için Tok-Yat’ı büyütmeye karar verdik. İlk olarak Talas’a şube açacağız. Ardından Türkiye’ye de yayılacağız” dedi.

Erciyes OSB’ye imalathane ve depoculuk yatırımı

Kayseri’nin dördüncü organize sanayi bölgesi olarak açılmaya hazırlanan Erciyes OSB’den yer aldıklarını aktaran Süleyman Aydemir, “Merkezi imalathane ve merkezi depoculuk yapacağız. Önce kendi şubelerimizin sevkiyatını düzenlemek ve ürünleri tek elden çıkarmak istiyoruz. Devamında ise Tok-Yat markamız için Kayseri dışına franchise vereceğiz. Bunu hedefleyerek yatırıma girdik. İki sene gibi bir sürede bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Bizde önümüzdeki iki yılda bu sürece hazırlanacağız. Denemeyi önce kendi işletmelerimizde yapacağız. Tavuğunu, yeşilliğini, etini tüm malzemeleri kendi imalathanemizden temin edeceğiz. Kendi işletmelerimizde istediğimiz başarıyı elde edersek, şehir dışında şubeleşmek için de adım atmaya başlayacağız” diye konuştu. Erciyes OSB’deki iki yıllık altyapı süreci sonrasında, bir yılda da inşaatı tamamlamayı hedeflediklerini paylaşan Aydemir, yaklaşık üç yıl içinde yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.