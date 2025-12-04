Irak, “terör eylemi” nedeniyle Hizbullah ve Husilerin varlıklarını bloke etti

Irak Resmi Gazetesi "Vakayi İrakiyye"de yayımlanan karara göre, 17 Kasım 2025 tarihli karar, "Teröristlerin Mal Varlıklarını Dondurma Komitesi" tarafından alındı. Karar, 19 Mart 2025’te "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Ofisi"nin sunduğu rapora dayanıyor ve 2015 tarihli 39 sayılı Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Yasası ile Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Sistemi’nin ilgili maddeleri çerçevesinde yürürlüğe konuldu.

DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı mal varlıkları donduruluyor

Irak Merkez Bankası’na bağlı "Teröristlerin Mal Varlığını Dondurma Komitesi", yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılına ait 61 sayılı komisyon kararına ve bu kararın 17 Kasım 2025’te Vakayi İrakiyye’nin 4848. sayısında yayımlanmasına atıfta bulundu. Açıklamada, kararın Malezya hükümetinin talebi ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 (2001) sayılı kararı doğrultusunda, DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı kişi ve yapıların mal varlıklarının dondurulmasını kapsadığı belirtildi.

Bununla birlikte açıklamada, listede DEAŞ veya El-Kaide ile ilgisi olmayan bazı parti ve kuruluşların da yer aldığı ifade edildi. Irak tarafının onayının yalnızca bu iki terör örgütüyle bağlantılı kişi ve yapılara yönelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, diğer yapıların listenin “gerekli düzeltmeler yapılmadan” yayımlanmasından kaynaklandığı kaydedildi ve resmi gazetede yayımlanan listenin düzeltilerek, DEAŞ ve El-Kaide ile ilişkisi olmayan parti ve kuruluşların listeden çıkarılacağı duyuruldu.