Merkez bankaları altın alımlarında zirvede: Polonya ve Türkiye dikkat çekti

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ekim ayında merkez bankaları toplam 53 ton net altın alımıyla 2025’in en yüksek aylık talebini kaydetti. Bu miktar, eylül ayına göre yüzde 36 artışa denk geliyor.

Polonya ve Brezilya öne çıktı

Ekimde en büyük alım Polonya’dan geldi. Polonya Merkez Bankası 16 ton altın ekleyerek rezervlerini 531 tona çıkardı. Brezilya ise ikinci ay üst üste alım yaparak 16 ton daha ekledi ve toplam 161 tona ulaştı.

Türkiye 3 tonla katkıda bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) ekim ayında 3 ton altın alımıyla sürece katkı sağladı. Özbekistan 9 ton, Endonezya 4 ton, Çekya ve Kırgızistan 2’şer ton alım yaptı.

Küresel talep genişliyor

Ayrıca Gana, Çin, Kazakistan ve Filipinler bir tonun üzerinde alım yaparak ekim ayında talebin artışına destek verdi. Ocak-Ekim döneminde bildirilen toplam alım 254 ton olurken, artış hızı son üç yıla göre daha sınırlı kaldı.