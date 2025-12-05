  1. Ekonomim
Trump, Washington’daki silahlı saldırıdan ağır yaralı kurtulan Ulusal Muhafız askerinin ailesini Beyaz Saray’da ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’daki silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavisi devam eden Ulusal Muhafız askeri Andrew Wolfe’un ailesiyle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

ABD’nin başkenti Washington D.C’de görevli 2 Ulusal Muhafız askerine yönelik silahlı saldırı gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşım yapan Trump, saldırıdan ağır yaralı şekilde kurtulan ve tedavisi devam eden Ulusal Muhafız askeri Andrew Wolfe’un ailesi ile Beyaz Saray’da bir araya geldiğini duyurdu.

Wolfe’un ailesi, kardeşi ve arkadaşları dahil herkesin onun için dua ettiğini aktaran Trump, "Onlarla (ailesi ile) az önce Oval Ofis'te tanıştım. Onlar harika Amerikan vatanseverleri" ifadelerini kullandı.

Silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız askerinden 1’i hayatını kaybetmişti

ABD’nin başkenti Washington D.C’de görevli 2 Ulusal Muhafız askeri, Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıya uğramıştı. 20 yaşındaki Sarah Beckstrom saldırıdan 1 gün sonra, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 24 yaşındaki Andrew Wolfe’un tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı.

Trump, askerlerin ailelerini Beyaz Saray’a davet etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan Ulusal Muhafız askerlerinin ailelerini Beyaz Saray’da ağırlayacağını belirterek, "Hazır olduklarında, ki bu çok zor bir süreç, Beyaz Saray’a gelmelerini söyledim. Sarah’ı onurlandıracağız. Andrew için de aynı şekilde. İyileşsin ya da iyileşmesin, onu da onurlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

