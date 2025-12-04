Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

  1. Ekonomim
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çin’in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi, 6 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli’nin Akçi ilçesi olarak belirlendi ve deprem akşam saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

