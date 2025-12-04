Fed indirim beklentisi doları zayıflattı, Euro 7 haftanın zirvesinde

ABD’den gelen ekonomik göstergeler, piyasaların Fed’in kısa süre içinde faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı. Bu durum doların değer kaybetmesine yol açtı.

Yen rahatladı, Euro yükseldi

Doların gerilemesiyle Japon yeni üzerindeki baskı hafiflerken, Euro/dolar paritesi 1,167 seviyesine çıkarak yedi haftanın en yüksek noktasına ulaştı. Avrupa’da kasım ayı PMI verisinin son 30 ayın en güçlü performansını göstermesi, Euro’nun yükselişini destekledi.

Parite dalgalandı

Dünkü seansta Euro/dolar paritesi zirveye çıkmasının ardından hafifçe gerileyerek 1,1657 seviyesine çekildi. Ancak parite, gün içinde ulaştığı zirveye yakın seyrini korudu. Euro/TL ise 49,62 seviyesinde işlem gördü.

Euro yıl içinde güç kazandı

Euro, yılın başında yaşanan gümrük vergisi belirsizlikleri ve son dönemde ABD’de faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla zayıf dolardan olumlu etkilendi. Bu sayede Euro, yılın başından bu yana yüzde 12’nin üzerinde değer kazandı.

2017’den bu yana en büyük artış yolda

Euro, 2017’den bu yana kaydedebileceği en yüksek yıllık artışı hedefliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın iki hafta sonraki toplantısında faiz oranlarının sabit kalması bekleniyor. Piyasalar, gelecek yıl olası bir gevşeme ihtimalini ise yüzde 25 civarında fiyatlıyor.