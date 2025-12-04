İngiltere ve Norveç, Atlantik’te Rusya’ya karşı iş birliği yapacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere ile Norveç’in Rusya’nın Atlantik’in kuzeyindeki hareketlerini sınırlamak amacıyla ortak bir deniz gücü oluşturacağını açıkladı.

İngiltere ve Norveç, Atlantik’in kuzeyinde kritik denizaltı fiber optik kabloları ve altyapıyı korumak amacıyla ilk kez ortak bir görev gücü oluşturuyor. Görev gücünü 13 İngiliz yapımı "Type-26" fırkateyni oluşturacak. Norveç’in de bu gemilerden satın almak için İngiltere ile 10 milyar sterlinlik anlaşma yaptığı belirtildi.

Devriyeler ve tatbikatlar planlandı

Anlaşma kapsamında İskoçya ile Grönland arasında düzenli devriyeler yapılacak, İngiltere ise Norveç’in geliştirdiği insansız gemi projelerine dahil olacak. İki ülke donanmaları yıl boyunca zorlu hava koşullarında tatbikatlar gerçekleştirecek. İngiliz donanması, Norveç’in deniz füzelerinden yararlanacak ve Sting Ray torpidolarıyla mühimmat kapasitesini güçlendirecek.

Otonom sistemler ve savunma iş birliği

Ortak görev gücü, NATO’nun otonom sistemlerine öncelik verecek ve iki ülkenin savunma sanayisi arasındaki işbirliğini teşvik edecek. Norveç’in geliştirdiği insansız donanma ana gemisi projesine İngiltere de katılacak. Anlaşmaya, İkinci Dünya Savaşı sırasında Norveç direnişinin merkezi olan İskoçya açıklarındaki Shetland Adaları’ndaki Lunna House’un adı verildi.

Bakanlardan açıklamalar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya gemilerinin NATO müttefiklerinin sularında tespit edildiğine dikkat çekerek, “Uluslararası ortaklarımızla ulusal güvenliğimizi sağlamak için birlikte çalışmalıyız. Norveç’le yapılan tarihi anlaşma, sınırlarımızı ve ulusumuz için kritik altyapıyı koruma becerimizi artıracak” dedi.

Savunma Bakanı John Healey ise, “Lunna House anlaşmasıyla Atlantik’in kuzeyinde tek bir donanma gibi devriye yapacak, Arktik’te birlikte tatbikat gerçekleştirecek ve halkımızı güvende tutacak ekipmanları ortak geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.