  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandı
Takip Et

Hesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 42 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hesaplarında 6 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 42 şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 23 ilde düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 27'sinin tutuklandığı, 15'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'yasa dışı bahis' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon lira değerinde, 25 ev/arsa ve 25 araç ile 428 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu. Şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlara ilişkin görüntülere de yer verdi.

İş dünyasından, mesleki eğitime teşvik önerisi: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti konuşulmalıİş dünyasından, mesleki eğitime teşvik önerisi: Evlilikte hibe ve askerlik muafiyeti konuşulmalıEkonomi
TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriYağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriGündem

 

Gündem
İstanbul’da aranan 3 bin 248 hükümlü yakalandı
İstanbul’da aranan 3 bin 248 hükümlü yakalandı
DEM Partili Koçyiğit iddialara yanıt verdi: Teröristbaşı, "Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Bahçeli'ye darbe yapılır" dedi mi?
DEM Partili Koçyiğit yanıt verdi: Öcalan, "Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılır" dedi mi?
DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak
DEM Parti MYK toplanıyor: İmralı heyetinin teröristbaşı Öcalan ile görüşmesi ele alınacak
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yapılacak
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi yapılacak
Gürcistan'a girişte yeni dönem: 1 Ocak 2026’da başlıyor
Gürcistan'a girişte yeni dönem: 1 Ocak 2026’da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs otobüste gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs otobüste gözaltına alındı