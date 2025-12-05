  1. Ekonomim
  3. İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, yaralılar var
İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, yaralılar var

Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde meydana gelen kazada biri servis 5 araç birbirine girdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar olduğu öğrenildi. Öte yandan bölgede trafik durdu, araçlar yollarda kaldı.

İstanbul Bağcılar, TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri yönünde biri servis minibüsü olan 5 aracın karıştığı zincirleme kaza oldu.

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı.

3 şerit trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu.

