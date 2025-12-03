Dev birleşme hamlesi: Netflix, Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve HBO Max birimine talip

Netflix, Warner Bros Discovery’nin stüdyo ve streaming birimini satın almayı planlıyor.

Reuters’e konuşan kaynaklara göre, şirket birleşmeyi tüketici yararına bir adım olarak konumlandırıyor ve HBO Max ile Netflix’in paketlenmiş bir abonelik sunmasının maliyetleri düşüreceğini belirtiyor.

Netflix, teklifini “tüketici dostu” olarak çerçeveleyerek olası düzenleyici engelleri aşmayı hedefliyor. Şirket, birleşmenin tüketici seçimlerini azaltacağı ve fiyatları yükselteceği endişelerini gidermeye çalışıyor.

Öte yandan, Warner Bros Discovery’nin tüm veya bir kısmının satışıyla ilgilendiği biliniyor. Bu birim film ve televizyon stüdyolarını, HBO ve CNN gibi kablo kanallarını ve HBO Max streaming servisini içeriyor.

Reuters, ekim ayında Netflix’in stüdyo ve streaming birimi için nakit ağırlıklı bir teklif sunduğunu bildirmişti.

Pazar ve rekabet etkisi

Analistlere göre, olası birleşme Netflix’in içerik kütüphanesini genişletecek, ancak pazar payında radikal bir artış yaratması beklenmiyor; çünkü HBO Max abonelerinin çoğu zaten Netflix üyesi.

Bank of America medya analisti Jessica Reif Ehrlich’e göre, HBO Max’in Paramount Skydance’in Paramount+ servisiyle birleşmesi ABD’de üst düzey bir streaming platformu yaratabilir ve Netflix ile Disney+’a rakip olabilir.

NBCUniversal’in Peacock servisi ise henüz kârlı değil ve HBO Max’in birleşmesi Comcast için rekabet riskleri doğurabilir.

İçerik ve IP kütüphanesi

Başarılı bir satın alma, Netflix’e Warner Bros’un geniş içerik kütüphanesinin kontrolünü verecek. Buna HBO katalogları, Warner Bros film arşivi ve DC Comics hakları da dahil olacak.

Ehrlich, Netflix’in hâlâ derin IP kütüphaneleri açısından rakiplerinin gerisinde olduğunu ve bu kütüphanelerin tema parkları, oyun, Broadway gibi kullanım alanları sunabileceğini belirtiyor.

Netflix, Pentagon eleştirileri ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerin olası birleşmenin tüketici seçeneklerini azaltabileceği uyarılarıyla karşı karşıya.

Ayrıca Alphabet’in YouTube platformu, izlenme açısından ABD’nin en büyük streaming servisi olmaya devam ediyor.