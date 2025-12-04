AB’den WhatsApp’ın yapay zeka özelliklerine soruşturma hazırlığı

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, Avrupa Birliği'nin WhatsApp'ta yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulması nedeniyle Meta'ya karşı yeni bir antitröst soruşturması planladığını bildirdi.

Gazete, Brüksel'in bir soruşturma planladığı kaydedilirken Meta'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Meta’nın yapay zeka hamlesi AB’nin radarında

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre gazeteye konuşan iki yetkili, Avrupa Komisyonu'nun Meta'nın yapay zeka sistemini WhatsApp'a nasıl entegre ettiğine dair soruşturmayı 2026 yılının başında açmaya hazırlandığı kaydedildi.

Financial Times'a konuşan kaynaklar soruşturmanın önümüzdeki günlerde duyurulabileceğini fakat tarihin değilebileceğini de belirtti.