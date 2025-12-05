  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Arex Sigorta'ya operasyon: 18 kişi gözaltında, 12 kişi aranıyor
Takip Et

Arex Sigorta'ya operasyon: 18 kişi gözaltında, 12 kişi aranıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmeleri" üzerinden usulsüz şekilde menfaat sağladıkları tespit edildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Arex Sigorta'ya operasyon: 18 kişi gözaltında, 12 kişi aranıyor
Takip Et

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, "kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde, iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 12 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyım atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi.

PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındıPAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındıŞirket Haberleri
Satışı yasaklandı: Bakanlık bir oyuncağı piyasadan toplatıyorSatışı yasaklandı: Bakanlık bir oyuncağı piyasadan toplatıyorEkonomi
TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
ATSO Başkanı Serteser: Finansal çeşitlilik artarsa rekabet de artar
ATSO Başkanı Serteser: Finansal çeşitlilik artarsa rekabet de artar
Trendyol, 15 ülkede kasım kampanyalarını tamamladı
Trendyol, 15 ülkede kasım kampanyalarını tamamladı
Anadolu Sigorta, 2026’ya dijital atılım ve reel büyüme hedefiyle giriyor
Anadolu Sigorta, 2026’ya dijital atılım ve reel büyüme hedefiyle giriyor
PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındı
PAYCO Elektronik Para'ya el konuldu: 11 şüpheli gözaltına alındı
BMC’ye German Design Award 2026’dan çifte tasarım ödülü
BMC’ye German Design Award 2026’dan çifte tasarım ödülü
Türkiye'nin lider şirketleri, teknoloji ve inovasyonla geleceği şekillendiriyor
Türkiye'nin lider şirketleri, teknoloji ve inovasyonla geleceği şekillendiriyor