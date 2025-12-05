Kibar Gönüllüleri 7 yılda on binden fazla çocuğun hayatına dokundu

Kibar Gönüllüleri, kuruldukları 2018 yılından bu yana çocuk ve eğitim odağında, eğitimde fırsat eşitliğini temel alan faaliyetleriyle on bini aşkın çocuğun hayatına dokundu.

Gönüllüler, iş birliği yaptığı okullarda yedi yılda bin 309 gönüllü ile birlikte yaklaşık yedi bin saatlik gönüllü çalışmalar gerçekleştirdi. Okulların var olan fiziksel şartlarını iyileştirdi, yeni atölyeler oluşturdu, çocukların spor, sürdürülebilirlik, bilim, sanat ve yaşam becerileri alanlarında gelişimini destekleyen etkinliklere imza attı. İstanbul, İzmit, Susurluk, İskenderun ve Dilovası'nda toplam altı okulda gerçekleştirilen 189 etkinlik, sürdürülebilir iş birlikleri kapsamında hayata geçirildi.

Kendisi de bir Kibar Gönüllüsü olan Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, “Gönüllülerimiz okulların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını gidermekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki gelişimlerine destek olacak projeler hayata geçiriyor. Gönüllülük bizim için yıllar içerisinde derinleşen, paydaşlık ilişkileriyle büyüyen sürdürülebilir bir değer. Bu yaklaşımla çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle geleceğe yatırım

Kibar Topluluğu, toplumsal faydayı odağına alan sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde eğitime ve çocukların gelişimine anlamlı katkılar sağlarken Kibar Gönüllüleri sayesinde uzun yıllardır verdiği desteğin sosyal etkisi de görülmeye başlandı.

Kibar Gönüllüleri’nin destek verdiği okullardan Tuzla Mimar Sinan İlkokulu’nda hayata geçirilen atletizm sahası, geçen yılki açılışından bu yana öğrencilere ulusal çapta çok sayıda birincilik ve rekor kazandırdı. Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu’nda da kurulan Akıl Oyunları Kulübü ile öğrenciler il genelindeki yarışmalarda önemli dereceler elde etti.