ABD’de 10. yılını tamamlayan Talya’nın aromaterapi ürünlerine ilgi artıyor

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Dünya genelinde, gıda takviyeleri, vitaminler ve aromaterapi pazarının giderek büyümeye devam ettiğini belirtirken, Türkiye’nin de bu yükselişin dinamik aktörlerinden birisi haline geldiğinin altını çizdi.

2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin takviye edici gıda ve vitamin pazarı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı bilgisini veren Ertaş, bunun yaklaşık yarısının da aromatik yağlardan oluştuğunu aktardı.

“ABD pazarında istikrarlı büyümeyi sürdürüyoruz”

Talya Bitkisel olarak, ABD’de Talya Herbal LLC unvanlı kurdukları şirketin 10’uncu yılını geride bıraktığını ve sektörde ABD’de şirket kuran ilk marka olduklarını söyleyen Ertaş, “Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiğimiz ürünleri, global pazarda daha fazla insana ulaştırmak ve sağlıklı yaşam bilincini yaymak bizim için büyük bir misyon. Amerika pazarında Türk menşeli bitkilerden üretilen aromatik yağlar ve gıda takviyeleriyle istikrarlı bir büyüme sürdürüyoruz” dedi.

ABD pazarında artık Türk ürünlerinin, ‘Türk çörekotu ve Türk kekik’i olarak aratıldığını söyleyen Halis Ertaş, “Bu da Türkiye menşeli bitkilerden üretilen ürünlere yönelik farkındalığın giderek arttığını gösteriyor. Türkiye’nin gıda takviyesi ve aromaterapi ürünleri alanında çok yüksek bir potansiyeli var ve biz Talya olarak bu potansiyeli global ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Üretim tesislerimizi uluslararası standartta yeniledik”

Çalışmalarını “BM Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları” doğrultusunda yürüttüklerini dile getiren Ertaş, “Sürdürülebilir üretim, sıfır atık ilkesi, dijital dönüşüm yatırımları ve karbon ayak izinin azaltılması ilkelerini öncelikli stratejilerimiz arasında bulunduruyoruz. Antalya’daki üretim tesislerimizi uluslararası standartlarda tamamen yenileyerek modern fabrikamızda üretim gerçekleştiriyoruz” dedi.