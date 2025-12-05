ING Türkiye, mobilden yapılan para transferi işlemlerini ücretsiz sunmaya başladı

Türkiye’nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefleyen ING Türkiye, masrafsız bankacılık stratejisi kapsamında ING Mobil üzerinden yapılan EFT/Havale/FAST işlemlerini hiçbir koşul ya da süre sınırlaması olmadan ücretsiz sunmaya başladı.

ING müşterileri artık bütün EFT/Havale/FAST işlemlerini dijitalden sonsuza kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.

ING Türkiye, EFT/Havale/FAST işlemlerindeki ücretleri tamamen kaldırarak gündelik bankacılıkta sık karşılaşılan küçük maliyetlerin zaman içinde oluşturduğu yükü ortadan kaldırıyor. Bu uygulama, işlem kolaylığının yanı sıra kullanıcıların finansal rutinine doğrudan yansıyan somut bir değer yaratıyor. Türkiye’de dijital işlemlerin hem hacim hem de kullanım sıklığı açısından yüksek olması, bu adımın etkisini daha da görünür kılıyor.

Alper Gökgöz: EFT/Havale/FAST işlemlerinde müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz

Dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine aldıklarını aktaran ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Global ve köklü bir banka olmanın gücünü teknoloji ile birleştirerek müşterilerimize zahmetsiz ve pürüzsüz bir deneyim sunuyoruz. Hem teknolojinin hızını hem bankacılığın güvenini bir arada sunuyor, yenilikçi hizmetlerle sektörde öncü adımlar atıyoruz. Müşterilerimize değer yaratmayı hedeflediğimiz masrafsız bankacılık stratejimiz de bu vizyonu yansıtıyor. Türkiye’de bireysel müşteriler yılda yaklaşık 6.3 milyar adet dijitalden TL para cinsinden para transferi yapıyor, yani Türkiye’de her gün 17 milyondan fazla bireysel transfer gerçekleşiyor. Bu kadar yoğun bir hareketliliğin olduğu bir pazarda, işlem ücretleri kullanıcılar üzerinde katlanarak etki yaratıyor. Bu görünmez maliyet, Türkiye’de dijital ödemelerin sıklığı ve yaygınlığı dikkate alındığında çok daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla EFT/Havale/FAST ücretlerini ortadan kaldırmak, sadece bir bankacılık kolaylığı sunmuyor; aynı zamanda müşterilerin refahına doğrudan katkı sağlıyor. Amacımız, kullanıcılarımızın günlük finansal hayatlarında gereksiz hiçbir yük taşımadan, özgürce işlem yapabilmelerini sağlamak. Bu vizyonla, müşterilerimize ING Mobil’den EFT/Havale/FAST işlemlerini ömür boyu ücretsiz gerçekleştirme imkânı sunuyoruz; bu yeniliğimizle müşterilerimizi masraf derdinden kurtarıyoruz. Müşterilerimize değer yaratmak için önümüzdeki dönemlerde de yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz” diye aktardı.