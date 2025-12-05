  1. Ekonomim
AURA-SAMET KAMPÜS, Eskişehir'de gerçekleştirildi

Türkiye’nin mobilya aksesuar sektörünün önemli markası SAMET, AURA İstanbul iş birliğiyle yürüttüğü KAMPÜS etkinlikleri kapsamında bu kez Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeydi. “Tarih ve Kültür” başlıklı panel, öğrencileri ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

SAMET ve AURA İstanbul iş birliğiyle hayata geçirilen KAMPÜS etkinlikleri, mimarlık ve tasarım öğrencilerini ilham veren isimlerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye’yi dolaşan ve 2025 yılının üçüncü durağı olan Eskişehir Teknik Üniversitesi buluşması, 9-10 Ekim tarihlerinde Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KAMPÜS programı, üniversitenin Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin katılımıyla “Göçebe Yaşam Alanları” üzerine, mimar – eğitimci ve araştırmacı Hande Tombaz yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölye ile başladı. Atölye katılımcıları tarafından üretilen projelerin Ali Derya Dostoğlu, Deniz Arslan ve Şebnem Buhara’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilmesi ile devam eden KAMPÜS, ardından “Tarih ve Kültür” başlıklı panel ile devam etti. 

AURA-SAMET KAMPÜS, Eskişehir'de gerçekleştirildi - Resim : 1

Füsun Curaoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, mimarlık dünyasının değerli isimleri Ahmet Tercan, Aydan Volkan ve Y. Burak Dolu, çağdaş mimarlığın kültürel bağlamına dair görüşlerini paylaştılar. Panel boyunca, mimarlığın tarihsel mirasla kurduğu diyalog, kentin belleği ve yeni üretim biçimleri üzerine zihin açıcı bir sohbet ortamı oluştu.

Etkinliğe mimarlık, sanat ve tasarım disiplinlerinden çok sayıda öğrenci, akademisyen ve profesyonel katılım gösterdi.

AURA-SAMET KAMPÜS, Eskişehir'de gerçekleştirildi - Resim : 2

SAMET olarak AURA İstanbul iş birliğiyle yürüttüğümüz mimarlık kültürünü destekleyen, bilgi paylaşımını ve çok sesli düşünce ortamlarını teşvik eden KAMPÜS projemizi farklı şehirlerdeki öğrenciler ve profesyonellerle buluşturmaya devam ediyor, Türkiye’nin tasarım vizyonuna katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

