Netflix, Warner Bros ve HBO'yu rekor fiyata satın aldı!

Dijiral içerik platformu Netflix, Warner Bros. Discovery'yi hisse başına 27,75 dolara satın almak için bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Nakit ve hisse karşılığında yapılacak işlem, hisse başına 27,75 dolar değerleme üzerinden toplamda yaklaşık 82,7 milyar dolar işletme değeri ve 72,0 milyar dolar öz sermaye değeriyle gerçekleşecek. İşlemin, Warner Bros. Discovery'nin daha önce duyurulan Discovery Global biriminin halka açık şirket olarak ayrılmasının ardından 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Gelecek yüzyılı şekillendireceğiz mesajı verildi

Netflix CEO'su Ted Sarandos, konuya ilişkin, "Misyonumuz her zaman dünyayı eğlendirmek oldu. Warner Bros.’un Casablanca ve Citizen Kane gibi zamansız klasiklerden Harry Potter ve Friends gibi modern favorilere uzanan olağanüstü film ve dizi arşivini; Stranger Things, KPop Demon Hunters ve Squid Game gibi kültür tanımlayıcı yapımlarımızla bir araya getirerek bunu çok daha iyi yapabileceğiz. Birlikte, izleyicilere sevdikleri içeriklerden daha fazlasını sunabilir ve hikâye anlatıcılığının gelecek yüzyılını şekillendirmeye katkı sağlayabiliriz" açıklamasında bulundu.

Warner Bros. Discovery Başkanı ve CEO’su David Zaslav ise, "Bugünkü duyuru, dünyanın en büyük iki hikaye anlatıcılığı şirketini, insanların en çok izlemekten keyif aldığı eğlenceyi daha fazla kişiye ulaştırmak için bir araya getiriyor. Bir asırdan uzun süredir Warner Bros., izleyicileri heyecanlandırdı, dünyanın dikkatini çekti ve kültürümüzü şekillendirdi. Netflix'le güçlerimizi birleştirerek, dünyanın dört bir yanındaki insanların kuşaklar boyunca en etkileyici hikayelerin keyfini çıkarmaya devam etmesini sağlayacağız” dedi.

Harry Potter artık Netflix'in

Netflix'in şu anki piyasa değeri 437 milyar dolar olarak kaydedilirken şirketin küresel dijital yayın pazarındaki liderliğini pekiştirdiği belirtiliyor. Warner Bros. Discovery'i satın alarak Warner Bros. kütüphanesine tamamına erişen Netflix, DC Stüdyoları'ndaki çizgi roman karakterleri, HBO dizileri, Harry Potter ve film stüdyosunun 100 yılı aşkın üretiminin de fikri mülkiyet haklarına sahip oluyor.

Paramount yarış dışı kaldı

Oksijen'in aktardığına göre bu gelişme, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'e nakit bir anlaşma sunarak şirketin tamamını satın almaya çalışması ve Comcast'in stüdyo ve yayın işleri için teklif sunmasından sonra geldi.

Paramount ve Netflix'in öne çıktığı yarışta, Paramount, "Satış sürecinin, yönetimin belirli üyelerinin işlem sonrası roller ve tazminat konusundaki potansiyel kişisel çıkarları da dahil olmak üzere yönetim çatışmaları tarafından lekelendiğine inanmak için inandırıcı bir temele sahip olduğunu" savunmuştu.