Üst düzey bürokratlara 30 bin TL'lik seyyanen zam iptal edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen kamuoyunda tartışma yaratan yönetici ve uzman pozisyonlarındaki personele 30 bin TL seyyanen zam öngören düzenleme, Meclis gündeminden çıkarıldı.

Yaklaşık 30 bin kişi faydalanacaktı

Meclis Başkanlığı’na sunulan ve komisyondan hızla geçen düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman kadrolarına brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını öngörüyordu. Düzenleme, yaklaşık 30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu.