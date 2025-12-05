  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Üst düzey bürokratlara 30 bin TL'lik seyyanen zam iptal edildi
Takip Et

Üst düzey bürokratlara 30 bin TL'lik seyyanen zam iptal edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen kamuoyunda tepki çeken yönetici ve uzman pozisyonlarındaki personele 30 bin TL seyyanen zam öngören düzenleme, Meclis gündeminden çıkarıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Üst düzey bürokratlara 30 bin TL'lik seyyanen zam iptal edildi
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesine rağmen kamuoyunda tartışma yaratan yönetici ve uzman pozisyonlarındaki personele 30 bin TL seyyanen zam öngören düzenleme, Meclis gündeminden çıkarıldı.

Yaklaşık 30 bin kişi faydalanacaktı

Meclis Başkanlığı’na sunulan ve komisyondan hızla geçen düzenleme, kamu kurumlarında görev yapan yönetici ve uzman kadrolarına brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını öngörüyordu. Düzenleme, yaklaşık 30 bin kamu çalışanını ilgilendiriyordu.

Ekonomi
ATSO Başkanı Serteser: Finansal çeşitlilik artarsa rekabet de artar
ATSO Başkanı Serteser: Finansal çeşitlilik artarsa rekabet de artar
Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek
Bakanlık açıkladı: Otel doluluk oranları geriledi
Otel doluluk oranları geriledi
Satışı yasaklandı: Bakanlık bir oyuncağı piyasadan toplatıyor
Satışı yasaklandı: Bakanlık bir oyuncağı piyasadan toplatıyor
Yine yükselişte! Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2025
Yine yükselişte! Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2025
SPK Başkanı Gönül: Fonlar üzerindeki denetimlerimizi artırıyoruz
Fonlar üzerindeki denetimlerimizi artırıyoruz