Bakan Şimşek: Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Hükümetimizin nihai amacı kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme.

Cari açık sorun olmaktan çıkacak

Rezerv birikimini başardık, KKM'den çıktık, cari açığı düşürdük. 2026,2027,2028 döneminde cari açık sorun olmaktan çıkacak, enflasyon tek haneye düşecek.

Enflasyon neden yüzde 31?

Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek ve daha güçlü ekonomiye sahip olacağız. Enflasyon neden yüzde 31? Bunda kira, eğitim, hizmet enflasyonu etkili.

Kamu maliyesinde önemli reform planlıyoruz

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesinde önemli reformlar planlıyoruz. Kamu ihale reformu tasarısı hazır, meclis grubumuza verdik.

Belli gelir düzeyindeki ailelere pilot destek uygulayacağız

Gelecek yıldan itibaren belli gelir düzeyinin altındaki ailelere pilot olarak destek uygulayacağız

Maliye politikası olarak daha hesap verebilir hale gelmek istiyoruz.

Rezervleri 189 milyar dolar artırdık

TCMB'de tampon görevi görecek net rezerve ihtiyaç var, biz rezervleri 189 milyar dolar artırdık.

143 milyar dolar koşullu yükümlülüğünden (KKM) çıktık, 400 milyon dolar kaldı onun da vadesini bekliyoruz.

Kişi başı milli gelirde 16. sıradayız

Türkiye'nin son 20 yılda ortalama büyümesi yüzde 5-5,5. Türkiye'nin milli geliri 238 milyar dolardan bu yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolara yükselmiş olacak.

Cari dolar kuruyla kişi başı milli gelirde 16. sıradayız. Satınalma gücü ile 16. sıradan, 11. sıraya yükseldik.