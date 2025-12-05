  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Netflix, Warner Bros. Discovery'i satın alıyor
Takip Et

Netflix, Warner Bros. Discovery'i satın alıyor

ABD merkezli Warner Bros. Discovery medya şirketinin, stüdyo ve yayın platformunu Netflix'e satmak için müzakerelere başladığı iddia edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Netflix, Warner Bros. Discovery'i satın alıyor
Takip Et

The Wall Street Journal'a (WSJ) adını vermek istemeyen ve konuya dair bilgisi olan kaynaklar, dijital yayın sektöründeki hareketliliğe ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre, Netflix, Paramount ve Comcast gibi şirketler, Warner Bros. Discovery'nin stüdyoları ve HBO Max yayın platformunu satın almak için teklif veren şirketler arasında yer aldı.

Warner Bros. Discovery'nin bu kapsamda Netflix ile özel görüşmelere başladığını kaydeden kaynaklar, iki şirketin anlaşmayı yakında duyurmasının beklendiğine işaret etti.

İddialara göre, Netflix ve Comcast sadece stüdyo ve yayın platformuna talip oldu, Paramount ise bunların yanı sıra CNN ve diğer televizyon kanallarını almak için teklif verdi.

Öte yandan, bazı ABD'li yetkililer, söz konusu satışın gerçekleşmesi durumunda, Netflix'in dijital yayın piyasasında "çok güçlü" hale geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

Ronaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7’nin 20 yıllık kariyeri tek platformdaRonaldo, yapay zeka dünyasına adım attı: CR7’nin 20 yıllık kariyeri tek platformdaEkonomi
Cloudflare'da teknik sorun: Birçok siteye erişim sağlanamıyorCloudflare'da teknik sorun: Birçok siteye erişim sağlanamıyorTeknoloji
TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Ekonomi

 

Kültür-Sanat
Netflix, Warner Bros ve HBO'yu rekor fiyata satın aldı!
Netflix, Warner Bros ve HBO'yu rekor fiyata satın aldı!
Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti: İşte zirvedeki film
Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti: İşte zirvedeki film
Megadeth, İstanbul'da konser verecek
Megadeth, İstanbul'da konser verecek
Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser, Türkiye'ye getirildi
Yurt dışına kaçırılan 110 tarihi eser, Türkiye'ye getirildi
Kill Bill, gizli sahnelerle sinemalara geri dönüyor
Kill Bill, gizli sahnelerle sinemalara geri dönüyor
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi gişede "artış" rekoru kırdı
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi gişede "artış" rekoru kırdı