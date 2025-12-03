Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini seçti: İşte zirvedeki film

  1. Ekonomim
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçti. Bir podcast'e katılıp listesini paylaşan yönetmen, ortaya sürpriz tercihlerle dolu bir liste çıkardı.

Kendi döneminin en başarılı yönetmenlerinden biri olmasının yanı sıra sıkı bir sinema tutkunu da olan Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi filmi olarak 2001 yapımı Black Hawk Down'ı (Kara Şahin Düştü) seçti.

Unstoppable, Jackass the Movie, The Devil’s Rejects gibi bu tarz listelerde görmeye alışık olunmayan pek çok film Tarantino'nun listesinde yer aldı.

İşte Quentin Tarantino'ya göre son 25 yılda çekilmiş en iyi 20 film:

1. Black Hawk Down
2. Toy Story 3
3. Lost in Translation
4. Dunkirk
5. There Will Be Blood
6. Zodiac
7. Unstoppable
8. Mad Max: Fury Road
9. Shaun of the Dead
10. Midnight in Paris
11. Battle Royale
12. Big Bad Wolves
13. Jackass the Movie
14. School of Rock
15. The Passion of the Christ
16. The Devil’s Rejects
17. Chocolate
18. Moneyball
19. Cabin Fever
20. West Side Story

