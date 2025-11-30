Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi gişede "artış" rekoru kırdı

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı Yan Yana - tam adıyla Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana - vizyona girişinden sonraki ikinci hafta sonunda 312 bin seyirciye ulaşarak ilk haftasonuna göre yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti.

Yan Yana, açılışında 200 binin üzerinde izleyici çeken filmler arasında ikinci haftasonunda en yüksek artışı elde eden yapım oldu ve bu alanda Ayla gibi filmleri geride bıraktı.

Ayla ilk haftasonunda 312 bin, ikinci hafta sonunda ise 466 bin izlenerek yüzde 49'luk bir artış sağlamışken, Yan Yana'da bu artış oranı yüzde 52,9 oldu.

BoxOffice Türkiye'nin verilerine göre film vizyona girdiği 14 Kasım tarihinden itibaren toplamda 1 milyon 109 bin 310 seyirciye ve 259 milyon TL'den fazla hasılata ulaştı.