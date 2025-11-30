  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi gişede "artış" rekoru kırdı
Takip Et

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi gişede "artış" rekoru kırdı

Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana, ikinci haftasında 312 bin seyirciye ulaşarak yüzde 52,9’luk artışıyla açılış rekorları arasında zirveye yerleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filmi gişede "artış" rekoru kırdı
Takip Et

Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer’in başrollerini paylaştığı Yan Yana - tam adıyla Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana - vizyona girişinden sonraki ikinci hafta sonunda 312 bin seyirciye ulaşarak ilk haftasonuna göre yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti.

Yan Yana, açılışında 200 binin üzerinde izleyici çeken filmler arasında ikinci haftasonunda en yüksek artışı elde eden yapım oldu ve bu alanda Ayla gibi filmleri geride bıraktı.

Ayla ilk haftasonunda 312 bin, ikinci hafta sonunda ise 466 bin izlenerek yüzde 49'luk bir artış sağlamışken, Yan Yana'da bu artış oranı yüzde 52,9 oldu.

BoxOffice Türkiye'nin verilerine göre film vizyona girdiği 14 Kasım tarihinden itibaren toplamda 1 milyon 109 bin 310 seyirciye ve 259 milyon TL'den fazla hasılata ulaştı. 

Cem Yılmaz “CMXXIV” ile yeniden sahnede!Cem Yılmaz “CMXXIV” ile yeniden sahnede!Yaşam Keyfi
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınındaki kayıpları ortaya çıktıBeren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınındaki kayıpları ortaya çıktıGündem
Kültür-Sanat
G.O.R.A 4 G.O.R.A geliyor: Cem Yılmaz 20 yıl sonra gelen yeni filminin detaylarını anlattı
G.O.R.A 4 G.O.R.A geliyor: Cem Yılmaz yeni filminin detaylarını anlattı
15. HİHFF kitle fonlama kampanyası başlattı: Hedefin yüzde 80'ine ulaşıldı
15. HİHFF kitle fonlama kampanyası başlattı: Hedefin yüzde 80'ine ulaşıldı
Cem Yılmaz 'CMXXIV' gösterisiyle 22 Aralık'ta sahne alacak
Cem Yılmaz 'CMXXIV' gösterisiyle 22 Aralık'ta sahne alacak
Bakan Ersoy: Ayasofya’da gerçekleştirilen en kapsamlı restorasyon sürecini başlattık
Bakan Ersoy: Ayasofya’da gerçekleştirilen en kapsamlı restorasyon sürecini başlattık
Türkiye, Elmas Kelebek Ödülleri'nde 3 filmle temsil edilecek
Türkiye, Elmas Kelebek Ödülleri'nde 3 filmle temsil edilecek
Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü
Türk dizisi Deha'ya Uluslararası Emmy Ödülü