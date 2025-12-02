Megadeth, İstanbul'da konser verecek

  1. Ekonomim
ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth, İstanbul'da müzikseverlerle yeniden buluşacak.

Son olarak 2024 haziranda İstanbul'da konser veren Megadeth, 23 Haziran 2026'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Dave Mustaine önderliğinde 1983'ten bu yana metal müziğin gidişatına etki eden grup, kariyeri boyunca 16 stüdyo albümü çıkardı ve tüm albümleri, dünya genelinde 50 milyondan fazla satışa ulaştı.

Grubun gelecek yılki İstanbul konserinin biletleri sadece Bubilet'te satışta olacak. Bugün fan kulübüne özel biletler satışa çıkarken, 5 Aralık'ta biletler genel satışta olacak.

Güncel olarak Dave Mustaine, Teemu Mantysaari, James LoMenzo ve Dirk Verbeuren'dan oluşan Megadeth, son albümünü yine kendi isimleri "Megadeth" olarak dinleyiciyle buluşturdu.

Grubun İstanbul konserinde de yeni albümden "Tipping Point", "I Don't Care" ve "Let ThereBe Shred"in yanı sıra sevilen parçaları seslendirilecek.

