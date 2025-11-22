  1. Ekonomim
  2. Kültür-Sanat
  3. Tarkan konseri biletlerinin 6 yıllık enflasyonu: Asgari ücretli kaç bilet kaybetti?
Takip Et

Tarkan konseri biletlerinin 6 yıllık enflasyonu: Asgari ücretli kaç bilet kaybetti?

Tarkan’ın 6 yılın ardından İstanbul’da konser verecek olması hayranlarını sevindirirken, satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükendi. Karaborsaya düşen biletlerin fiyatları dikkat çekerken, ünlü sanatçının en son 2019’da İstanbul’da verdiği konser biletlerinin fiyatları nasıl değişti?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarkan konseri biletlerinin 6 yıllık enflasyonu: Asgari ücretli kaç bilet kaybetti?
Takip Et

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Ünlü sanatçı Tarkan, 6 yılın ardından İstanbul’da konser programı düzenleyince hayranları bilet satış platformunu kilitledi. 4 gecelik konser programında biletler çok kısa sürede tükenirken, organizasyon firması 4 gecelik daha program açacağını açıkladı.

En son 2019 yılında Eylül ayında Harbiye’de konser veren Tarkan’ın biletleri karaborsaya düşünce fiyatlar da tartışma konusu oldu.

Çok kısa sürede biletler tükenince hayranları bilet değişim sitelerine akın etti. Oradaki fiyatlar da karaborsa etkisiyle yükseldi.

Bilet fiyatları

2026 Ocak ayında yapılacak konserin biletleri yaklaşık 2 ay önce satışa çıkarken, Biletix platformunda fiyatlar kategorilere göre sıralandığında en ucuzdan pahalıya şu şekilde oldu:

Tribün 5. Kategori (Kısıtlı görüş) 1.522 TL

Saha İçi Ayakta 3.675 TL

Tribün 4. Kategori 4.725 TL

Tribün 3. Kategori 5.775 TL

Tribün 2. Kategori 7.875 TL

Kuzey & Güney Sahne Önü Ayakta 8.925 TL

Tribün 1. Kategori 9.975 TL

Tribün VIP 12.600TL

6 yıl önceki Tarkan konserinin bilet fiyatları

Tarkan’ın bundan önceki İstanbul konseri, 2019 yılı Eylül ayında Harbiye’de düzenlenmişti. 7 gün süren konser dizisinde ünlü sanatçıyı 50 bin kişi izlemişti. 

O dönemde de satışa çıkan biletler saatler içinde tükenirken, konserin bilet fiyatları şu şekilde olmuştu:

10. Kategori    75 TL

9. Kategori    110 TL

8. Kategori    140 TL

7. Kategori    165 TL

6. Kategori    190 TL

5. Kategori    220 TL

4. Kategori    275 TL

3. Kategori    300 TL

2. Kategori    400 TL

1. Kategori    450 TL

Protokol    1.000 TL

6 yıl önce de biletler kısa sürede tükenince internet sitesine düşerek karaborsa fiyatlarına erişmişti. 2019’da karaborsada konserler için istenen bilet fiyatları 448 TL ile 6 bin 173 TL aralığında olmuştu.

Tarkan enflasyonu

En uygun fiyatlı kategori baz alındığında, Tarkan konseri biletleri 6 yılda yüzde 1.929, en üst kategori bazında da yüzde 1.160 oranında arttı.

2019’da 2.020,9 TL olan asgari ücretle en alt kategoriden 26, en üst kategoriden 2 Tarkan konseri bileti alınabilirken, 2025’te satışa çıkan biletlerden 22.104 TL olan asgari ücretle en alt kategoriden 14, en üst kategoriden de 1 konser bileti alınabiliyor.

Tarkan biletleri karaborsaya düştü!Tarkan biletleri karaborsaya düştü!Magazin
Tarkan konseri öncesi "bilet" krizi: Biletler tükendi, site çöktü!Tarkan konseri öncesi "bilet" krizi: Biletler tükendi, site çöktü!Kültür-Sanat
Tarkan İstanbul'da 8 konser verecek: Biletleri dakikalar içinde tükendiTarkan İstanbul'da 8 konser verecek: Biletleri dakikalar içinde tükendiKültür-Sanat

 

Kültür-Sanat
İtalya’nın efsanevi sesi Ornella Vanoni hayata veda etti
İtalya’nın efsanevi sesi Ornella Vanoni hayata veda etti
Tarkan İstanbul'da 8 konser verecek: Biletleri dakikalar içinde tükendi
Tarkan İstanbul'da 8 konser verecek: Biletleri dakikalar içinde tükendi
Frida Kahlo’nun otoportresi rekor fiyata satıldı
Frida Kahlo’nun otoportresi rekor fiyata satıldı
Tarkan konseri öncesi "bilet" krizi: Biletler tükendi, site çöktü!
Tarkan konseri öncesi "bilet" krizi: Biletler tükendi, site çöktü!
“Kain’at” sergisi, 20 Kasım'da kapılarını açıyor
“Kain’at” sergisi, 20 Kasım'da kapılarını açıyor
Tarkan, İstanbul'da sahnelere geri dönüyor: Tarihler açıklandı
Tarkan, İstanbul'da sahnelere geri dönüyor: Tarihler açıklandı