Tarkan konseri biletlerinin 6 yıllık enflasyonu: Asgari ücretli kaç bilet kaybetti?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Ünlü sanatçı Tarkan, 6 yılın ardından İstanbul’da konser programı düzenleyince hayranları bilet satış platformunu kilitledi. 4 gecelik konser programında biletler çok kısa sürede tükenirken, organizasyon firması 4 gecelik daha program açacağını açıkladı.

En son 2019 yılında Eylül ayında Harbiye’de konser veren Tarkan’ın biletleri karaborsaya düşünce fiyatlar da tartışma konusu oldu.

Çok kısa sürede biletler tükenince hayranları bilet değişim sitelerine akın etti. Oradaki fiyatlar da karaborsa etkisiyle yükseldi.

Bilet fiyatları

2026 Ocak ayında yapılacak konserin biletleri yaklaşık 2 ay önce satışa çıkarken, Biletix platformunda fiyatlar kategorilere göre sıralandığında en ucuzdan pahalıya şu şekilde oldu:

Tribün 5. Kategori (Kısıtlı görüş) 1.522 TL

Saha İçi Ayakta 3.675 TL

Tribün 4. Kategori 4.725 TL

Tribün 3. Kategori 5.775 TL

Tribün 2. Kategori 7.875 TL

Kuzey & Güney Sahne Önü Ayakta 8.925 TL

Tribün 1. Kategori 9.975 TL

Tribün VIP 12.600TL

6 yıl önceki Tarkan konserinin bilet fiyatları

Tarkan’ın bundan önceki İstanbul konseri, 2019 yılı Eylül ayında Harbiye’de düzenlenmişti. 7 gün süren konser dizisinde ünlü sanatçıyı 50 bin kişi izlemişti.

O dönemde de satışa çıkan biletler saatler içinde tükenirken, konserin bilet fiyatları şu şekilde olmuştu:

10. Kategori 75 TL

9. Kategori 110 TL

8. Kategori 140 TL

7. Kategori 165 TL

6. Kategori 190 TL

5. Kategori 220 TL

4. Kategori 275 TL

3. Kategori 300 TL

2. Kategori 400 TL

1. Kategori 450 TL

Protokol 1.000 TL

6 yıl önce de biletler kısa sürede tükenince internet sitesine düşerek karaborsa fiyatlarına erişmişti. 2019’da karaborsada konserler için istenen bilet fiyatları 448 TL ile 6 bin 173 TL aralığında olmuştu.

Tarkan enflasyonu

En uygun fiyatlı kategori baz alındığında, Tarkan konseri biletleri 6 yılda yüzde 1.929, en üst kategori bazında da yüzde 1.160 oranında arttı.

2019’da 2.020,9 TL olan asgari ücretle en alt kategoriden 26, en üst kategoriden 2 Tarkan konseri bileti alınabilirken, 2025’te satışa çıkan biletlerden 22.104 TL olan asgari ücretle en alt kategoriden 14, en üst kategoriden de 1 konser bileti alınabiliyor.